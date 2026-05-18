Jannik Sinner se impuso a Casper Ruud y se coronó campeón del Masters 1000 de Roma

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) derrotó al noruego Casper Ruud (23°) en sets corridos para alzarse con el título como local, en el Masters 1000 de Roma.

El mejor jugador del mundo ganó por 6-4 y 6-4 en 1h45m de juego, ante un rival que estuvo a la altura de las circunstancias.

Así, Sinner se mantiene en el primer lugar del ranking mundial, se aleja cada vez más del español Carlos Alcaraz (2°), quien está lesionado en la muñeca derecha y ha tenido que bajarse de los últimos torneos, y fue campeón de su sexto torneo de categoría Masters 1000 consecutivo.

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Jannik Sinner parece imparable en estos momentos y no para de evolucionar. Mientras que hasta hace algunos años, o incluso meses, el polvo de ladrillo parecía ser una superficie que le resultaba esquiva, siendo su estilo de juego favorecido por las pistas de cemento o la superficie de césped, los resultados han indicado un cambio en esta situación, al ser el campeón de los tres Masters de la gira europea, sobre arcilla.

Su rival en esta ocasión fue el noruego Casper Ruud, especialista en tierra batida que, aunque pudo oponer resistencia, no pudo con la superioridad del italiano.

A pesar de empezar en desventaja, al perder su primer servicio, Sinner se recuperó rápidamente con un quiebre en el juego siguiente y volvió a quedarse con el saque de su rival en el noveno game, para sentenciar el primer set con un único set point.

Ya en el segundo parcial, Sinner no tuvo puntos de quiebre en su contra y se quedó con el saque de su oponente en una ocasión, en el primer juego, con una ventaja que mantendría hasta el final del encuentro.

Aunque tuvo dos puntos de quiebre desaprovechados, el italiano sacó para partido y tuvo triple punto de campeonato, sentenciando el título con una derecha invertida que le dio lugar a un festejo frío y medido, que ya empieza a ser una costumbre al término de los torneos importantes de la temporada actual: Sinner está intratable y, hasta ahora, nadie puede hacerle sombra.

El italiano tendrá una semana de descanso para luego prepararse para la disputa de Roland Garros, el Grand Slam francés que se disputa sobre polvo de ladrillo, algo que ya no es una desventaja para el mejor del mundo.

Además, en el segundo major de la temporada Sinner deberá defender final, al haber sido subcampeón de la pasada edición en un partido decisivo para el recuerdo en el que cayó con Alcaraz tras 5 horas y media de juego, con cinco sets y tres tie-breaks. (NA).