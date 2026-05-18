"Fue un día positivo, el caballo saltó muy bien", dijo el bahiense Damián Ancic tras el Sol de Mayo

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con sensaciones encontradas para los jinetes bahienses pasó el tradicional certámen Sol de Mayo en el Club Hípico Argentino, evento que además se constityó como la primera etapa selectiva para el salto ecuestre rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Gran Premio CSI2*, un concurso a 1,50 de doble recorrido finalizó con victoria de Lucas Mesa, quien montó a Iceman S V G, en uno de los tres dobles cero del fin de semana.

Ancic (junto a Milenario Solaguayre) no logró superar la primera fase, al voltear un palo en el obstáculo 9 y cerrar con 4 faltas su recorrido, realizado en un tiempo de 73.97 y finalizando en la 13º colocación.

Mientras que Estanislao Cremona, quien acudió en la competencia junto a su compañero Kapero R, optó por retirarse tras voltear en los saltos consecutivos 10 y 11.

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"Fue un día muy positivo. El caballo saltó muy bien, fue su primer Gran Premio de esa exigencia y respondió. Hizo una falta por ser un poco nuevo con esa altura", sostuvo Ancic en diálogo con La Nueva.

"Me hubiese gustado pasar a la segunda ronda, pero no se pudo. Igual, quedé contento", agregó.

En tanto, respecto a los Suramericanos, recalcó que "esto recién empieza y es largo, hay que seguir manteniéndose de la mejor manera posible y poder llegar al final en lo más alto".

"Estoy con una sola falta; hay cinco con cero y después estamos varios con cuatro. Estoy en mitad de tabla", resumió.

El podio del Sol de Mayo fue completado por Tomás Galilea (Vértigo WAF) y el chileno Alexander Imschenetzky (Caspaccio).

El resto de los binomios que disputaron la segunda ronda fueron todos argentinos: 4° Augusto Capizzi (Elevage Carioca), 5º Pablo Arias Martínez (Frisky De la Fontaine), 6º Manuel Chechic (C D Cristal Z), 7º Matías Albarracín (Pegasus Carnaval Du Rio) y 8º Victoria Santacroce (Pegasus Chau Amore).

Los siguientes pasos camino a Rosario, la sede ecuestre de los Suramericanos, serán en el Club Alemán de Equitación (25 al 28 de junio) y el mismísimo Jockey Club Rosario (31 de julio al 2 de agosto).

En el primero están previstas dos pruebas, una definida por Tabla C y otra compuesta por un recorrido de altura de 1,50 m. Mientras que en el último están previstas dos pruebas, una sin cronómetro y luego de un día de descanso, otra sobre dos recorridos distintos.