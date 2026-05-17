Agustín Vernice, esta vez, fue finalista de la Copa del Mundo pero en K1 1000

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El olímpico Agustín Vernice volvió a tener una destacada actuación en una Copa del Mundo de canotaje; esta vez desarrollada en Brandeburgo, Alemania.

Luego de su presentación en Hungría, el nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría alcanzó la final A de su prueba favorita, los mil metros del K1.

Allí, el mejor palista nacional se impuso en la serie y en la semifinal, coronando su fin de semana con un plausible sexto puesto.

En tanto, en la prueba de K1 500 no pudo sortear su heat, cerrando en la séptima colocación. Paradójicamente, una semana atrás había sido quinto en los 500 y no había alcanzado la final A de los 1000.

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El otro argentino que tuvo el honor de correr una gran final fue el viedmense Aramis Sánchez Ayala, quien accedió a la definición en C1 1000.

Fue cuarto en la serie y tercero en la semifinal, hasta finalizar en la novena colocación general.

A continuación, los resultados de los argentinos:

Agustín Vernice

K1 M 1000 - Heat 6 – 1° (3:44.26)

K1 M 1000 - Semifinal 3 – 1° (3:33.89)

K1 M 1000 - Final A – 6° (3:39.49)

K1 M 500 - Heat 4 – 7° (2:03.48)

Paulina Barreiro

K1 W 200 - Heat 2 – 2° (43.51)

K1 W 200 - Semifinal 3 – 9° (44.69)

K1 W 200 - Final C – 8° (47.17)

Magdalena Garro-Brenda Rojas

K2 W 500 - Heat 1 – 4° (1:47.86)

K2 W 500 - Semifinal 1 – 7° (1:49.37)

K2 W 500 - Final C – 2° (1:50.47)

Bautista Itria-Mauricio Acuña

K2 M 500 - Heat 1 – 6° (1:34.83)

Vicente Vergauven-Manuel Orero

K2 M 500 - Heat 2 – 3° (1:33.77)

K2 M 500 - Semifinal 3 – 5° (1:35.30)

K2 M 500 - Final B – 9° (1:41.04)

Vicente Vergauven-Bautista Itria-Mauricio Acuña-Manuel Orero

K4 M 500 - Heat 3 – 9° (1:29.70)

Magdalena Garro-Brenda Rojas-Candelaria Sequeira-Lucía Dalto

K4 W 500 - Heat 4 – 3° (1:42.01)

K4 W 500 - Semifinal 3 – 6° (1:40.57)

K4 W 500 - Final B – 7° (1:38.34)

Candelaria Sequeira

K1 W 5000 - Larga distancia – 18° (27:07.17)

Bautista Itria

K1 M 5000 - Larga distancia – 14° (23:35.64)

Aramis Sánchez Ayala

C1 M 1000 - Heat 2 - 4° (4:17.74)

C1 M 1000 - Semifinal 1 – 3° (4:14.74)

C1 M 1000 - Final A – 9° (4:01.45)

C1 M 500 - Heat 2 – 8° (2:13.12)

La Copa del Mundo continuará con la tercera fecha, a desarrollarse en Canadá del 9 al 12 de julio.

Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).