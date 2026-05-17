Inglaterra: el try de Joaquín Moro para asegurar la clasificación a semifinales

Joaquín Moro metió otro buen try para el éxito de Leicester. Foto: prensa Leicester Tigers.

Leicester Tigers sumó este domingo una victoria fundamental para asegurar su ingreso a las semifinales de la liga inglesa de rugby.

Fue ante Sale Sharks por 47-33 de visitante, un resultado que el conjunto de Joaquín Moro logró en ese estadio después de 8 años ante el rival que contó con algunos exponentes del seleccionado inglés, como el octavo Tom Curry y el medio scrum George Ford.

El octavo bahiense fue protagonista de un muy buen try, su cuarta conquista en la temporada, para poner el 19 a 5 a los 22 minutos de la primera etapa. Lo apoyó al desprenderse de un scrum 5 que empujó al pack de Sharks, siendo inteligente para llevar la pelota con el pie hasta que pudo lavantarla. Así fue la jugada:

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Moro fue reemplazado en el segundo tiempo, a los 49 minutos.

A falta de dos fechas para que concluya la fase clasificatoria, Leicester Tigers se mantiene tercero en las posiciones.

La decimoséptima fecha se jugará en dos semanas y los Tigres volverán al estadio Mattioli Woods Welford Road para recibir a Exeter Chiefs, que marcha 4º. El líder es Northampton Saints. seguido por Bath, que lleva la misma campaña que Leicester aunque con un bonus más (12 partidos ganados, 4 derrotas).