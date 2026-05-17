Inglaterra: el try de Joaquín Moro para asegurar la clasificación a semifinales
Otro gran partido de los Tigres, que vencieron de visitante a Sale Sharks 47-33.
Leicester Tigers sumó este domingo una victoria fundamental para asegurar su ingreso a las semifinales de la liga inglesa de rugby.
Fue ante Sale Sharks por 47-33 de visitante, un resultado que el conjunto de Joaquín Moro logró en ese estadio después de 8 años ante el rival que contó con algunos exponentes del seleccionado inglés, como el octavo Tom Curry y el medio scrum George Ford.
El octavo bahiense fue protagonista de un muy buen try, su cuarta conquista en la temporada, para poner el 19 a 5 a los 22 minutos de la primera etapa. Lo apoyó al desprenderse de un scrum 5 que empujó al pack de Sharks, siendo inteligente para llevar la pelota con el pie hasta que pudo lavantarla. Así fue la jugada:
Moro fue reemplazado en el segundo tiempo, a los 49 minutos.
A falta de dos fechas para que concluya la fase clasificatoria, Leicester Tigers se mantiene tercero en las posiciones.
La decimoséptima fecha se jugará en dos semanas y los Tigres volverán al estadio Mattioli Woods Welford Road para recibir a Exeter Chiefs, que marcha 4º. El líder es Northampton Saints. seguido por Bath, que lleva la misma campaña que Leicester aunque con un bonus más (12 partidos ganados, 4 derrotas).