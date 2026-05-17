Italia: Cividale, con Lucio Redivo, espera rival para semifinales de la Serie A2

Puños apretados y otro festejo para el escolta bahiense. Foto: @basketinside360

Este fin de semana quedaron prácticamente definidas las semifinales de la segunda división del básquetbol italiano (Serie A2).

Allí el club donde juega el bahiense Lucio Redivo se ganó un lugar tras ganarle a Rieti por 90-78 como visitante y liquidar la serie por 3-1.

Cividale ahora espera por el desenlace de la serie que empatan Pesaro (2) y Rimini (2), cuyo quinto y decisivo partido disputarán este martes.

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El ganador de esa serie enfrentará al elenco del escolta bahiense en serie al mejor de 5 partidos, a partir del próximo jueves 21.

En el partido que marcó la clasificación de Cividale a la próxima instancia, Redivo fue el máximo goleador con 19 puntos.

El jugador formado en Pacífico totalizó 2-7 en dobles, 4-10 en triples y 3-3 en libres, mientras que también aportó 3 rebotes y 5 asistencias en 32 minutos.

La serie no había comenzado bien para Cividale, que perdió el primero de local por 70-69 (8 puntos del bahiense).

El segundo fue para el club de Lucio (79-73, con 36 puntos del ex Bahía Basket) y el tercero nuevamente para el club de casaca azul y amarillo (82-73, con 8 de Redivo).

La otra llave semifinal la animarán Verona-Fortitudo Bologna.