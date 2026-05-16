La natación argentina irá a los Juegos Suramericanos con un equipo que invita a la ilusión

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuátivos elevó la lista de convocados para afrontar en septiembre los XIII Juegos Suramericanos en nuestro país.

Se trata de once nadadores de pileta y otros cuatro que competirán en aguas abiertas.

Entre ellos se destaca la presencia de los olímpicos Santiago Grassi, Ulises Saravia, Macarena Ceballos y Agostina Hein.

De acuerdo a lo informado, la CADDA podrá convocar más nadadores en función del equipo y de acuerdo a las posibilidades competitivas. De sumar más plazas, también es probable que se agrande el cuerpo técnico.

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Es decir que, en principio, estarán en los Juegos:

Agostina Hein: 100 libres, 200 libres, 400 libres, 800 libres, 100 mariposa, 200 mariposa, 200 medley y 400 medley.

Decilia Dieleke: 50 espalda, 100 espalda y 200 espalda.

Laila Chain: 50 espalda, 100 espalda, 100 mariposa, 200 mariposa, 200 medley y 400 medley.

Macarena Ceballos: 100 pecho y 200 pecho.

Malena Santillán: 400 libres y 200 espalda.

Santiago Grassi: 50 mariposa y 100 mariposa.

Martina Barbeito: 200 pecho.

Ulises Cazau: 50 mariposa y 100 mariposa.

Ulises Saravia: 100 espalda.

Andrea Berrino: 50 libre y 50 espalda.

José Materano: 200 espalda.

Ceballos y Berrino, doce años seleccionadas, desde Santiago 2014

El equipo técnico estará compuesto por Gustavo Roldán (jefe técnico), Sebastián Montero (entrenador), Walter Rodríguez (entrenador) y Martín Cozza (jefe de equipo).

La competencia de natación se llevará a cabo en la ciudad de Rosario los días 13 al 16 de septiembre en el Complejo Acuático que aún se encuentra en construcción.

La misma estará compuesta de 41 pruebas: 20 masculinas, 20 femeninas y 1 mixta. Las pruebas eliminatorias se realizan en horas de

la mañana y las finales, por la tarde.

Las marcas obtenidas serán reconocidas para fines de clasificación a Lima 2027.

Crece el Complejo Acuático en Rosario

Por su parte, fueron citados para las pruebas de aguas abiertas los siguientes nadadores:

Ivo Cassini

Joaquín Moreno Muñóz

Romina Imwinkelried

Candela Giordanino

En esta última disciplina, la CADDA comunicó que el equipo técnico nacional podrá solicitar dar de baja a cualquier nadador del seleccionado cuando su rendimiento en los diferentes campus evaluativos no esté a la altura de los mostrados en el evento clasificatorio.

La competencia de aguas abiertas (10k) se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre en el Lago del Parque del Sur (Santa Fe).

Los dos atletas mejor ubicados por género en la prueba obtendrán cupos para sus respectivos países para los Juegos Panamericanos Lima 2027.