Ulises Saravia, el nombre de la natación argentina: "Se fue transformando en un talento único"

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024, entre otros eventos internacionales.

Un Mundial, Juegos Panamericanos, la bandera argentina, varios récords y un salto hacia la universidad en los Estados Unidos.

La temporada para Ulises Saravia viene siendo tan rápida como sus producciones dentro de la piscina. Por eso, con apenas 19 años, es llamado no solo una promesa para el deporte nacional, sino también un presente, una realidad.

Cuando hablamos de talento para la natación, pocos reúnen las condiciones del marplatense que el último año y medio vivió junto a su entrenador Federico Diez Andersen en Castellón, España, y que tiene destino norteamericano: fue reclutado por la University of Tennessee, por lo que en la próxima temporada pasará a defender los colores blanco y naranja de los Vols.

"Ulises es un gran nadador, totalmente consolidado aunque tenga 19 años. Viene de ser medallista de bronce en el Mundial Junior 2023, en Israel; viene de ser medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023; viene de ser semifinalista mundial en Doha; de ser múltiple campeón de España y de adueñarse de cinco de los seis récords nacionales en espalda", le contó Diez Andersen a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Ulises es una realidad, pero sí es cierto que semejante nivel y su corta edad pueden dar con alguna perspectiva de un futuro muy prometedor. Él estuvo en los Juegos Olímpicos de París; o sea, es un chico muy joven con mucha experiencia y con muchos galardones", agregó.

Entre 2023 y 2024 batió los récords nacionales en 50, 100 y 200 m espalda —su estilo favorito, aunque suele nadar libre en algunas competencias— con los siguientes tiempos: 23.63, 51.67 y 1:55.86, respectivamente.

"Lo conozco desde que tenía 7 años. Él estaba en la escuelita del club Once Unidos donde yo era entrenador y lo detectamos rápidamente por su condición física y y luego por sus características técnicas. Era un chico con un nivel coordinativo diferente y unas habilidades que poco a poco lo fueron transformando en un talento único", relató su entrenador.

Y recordó: "En la primera conversación que tengo con su profesor el día que lo vi, muy largo, parado en la piscina del club, le dije que trate de llevarlo con mucha responsabilidad porque tenía un biotipo pocas veces visto y algunas cuestiones coordinativas especiales y que sí sentía que le quedaba grande el desarrollo, por decirlo de alguna forma, pida ayuda porque no se nos podía escapar".

—¿Qué comprende este cambio para sumarse a una universidad de los Estados Unidos?

—Entiendo que es una súper oportunidad para él de poder dar un salto hacia otro nivel de competencia como es el americano, no solo en la jerarquía sino también en la dinámica del show, de las competiciones. Nosotros nos vinimos a España hace un año y seis meses, y yo creo que después del excelente resultado que tuvo ahora en el Open, si bien ya lo venían buscando muchas universidades, los últimos tiempos que él hizo, que lo ponderan como un posible top ten a nivel mundial, tentó a las universidades americanas.

—¿Cómo es eso?

—En el scouting de las universidades americanas, que buscan chicos del perfil de 18, 19 años que hayan terminado su primera etapa académica, o sea, el secundario o el high school como le dicen ellos, Ulises debe estar entre los tres mejores del mundo. Es una universidad que ha dado al mundo muy buenos nadadores, sobre todo en este último tiempo.

—¿Les costó, en lo personal, el cambio de Mar del Plata a España?

—La migración está atravesada por muchos factores, es difícil responder esa pregunta. Pero en principio te digo que hay muchas diferencias en cuanto a la parte competitiva, al nivel de competencias, al nivel de infraestructura, de apoyo, de desarrollo que tiene el deporte en general y la natación en particular. A nivel personal me siento muy a gusto en el club que estoy, se puede trabajar muy bien y por primera vez me dedico a ser entrenador de natación cuando en otros momentos quizás en el día tenía tres o cuatro trabajos.

—¿Cómo imaginás su adaptación al mundo estadounidense?

—No te lo podría decir porque no lo sé. A mí costó un poco adaptarme a España pero no mucho, a Uli sí que le costó un poco, pero también rápidamente la gente nos ayudó mucho, nos acompañó en esa primera parte y lo solucionamos rápido.

En lo inmediato, Ulises será parte del seleccionado nacional que irá a competir a Singapur en el Mundial absoluto. Se presentará junto a Macarena Ceballos, Delfina Dini, Andrea Berrino y Ulises Cazau del sábado 26 al domingo 3 de agosto.

Puntualmente, el marplatense nadará la serie de los 100 m espalda el venidero domingo 27 desde las 23 de nuestro país. De avanzar, correrá semifinales el lunes 28, a las 8. La final está prevista para el martes 29, también a las 8 de la mañana.

Por su parte, afrontará los 50 m espalda el viernes 1 de agosto, a partir de las 23. Las semifinales comenzarán el sábado 2, a las 8, y la final el domingo 3, también a las 8 hora argentina.

—¿Qué objetivos tienen de cara al Mundial, tras prepararse de manera especial en Sierra Nevada?

—Vamos con la intención de clasificar a una final, no te voy a mentir; ese es el objetivo principal. La idea es tener el anhelo y la actitud como para poder entrar a una final que la posicionaría entre los ocho mejores del mundo. No importa si es en 50 o en 100, vamos a trabajar fuerte con las dos distancias.

—¿Y cómo encajan los Panamericanos Junior en su calendario? Allá será favorito y portará la bandera en la Ceremonia de Apertura...

—Los Panamericanos son un evento muy bueno desde lo organizativo, pero no tengo mucha información sobre el nivel que va a tener. Los 50 espalda no están y en los 100 creo que en América hoy no hay nadie que le pueda ganar. En Canadá hay un solo nadador que ha nadado en tiempos mejores que Ulises, pero ya hace unos 4 años que no lo hace. Y en Estados Unidos hay nadadores mejores que Ulises pero son mayores, entonces no creo que haya algún nadador que pueda llegar a ganarle a Ulises. Viajamos con expectativas de hacer un muy buen papel, de tener una buena experiencia deportiva.

—A Asunción vas a ir con varios chicos a cargo...

—Yo para los Juegos Panamericanos Junior también tengo clasificados a Dante Nicola y a Lucía Gauna, por la cual voy a ser entrenador del seleccionado. Con Uli realmente creo que no se nos debería escapar el primero o el segundo lugar. No sé exactamente cómo se pueden dar las circunstancias ahí, pero en la previa yo creo que Ulises debe estar rankeado para el oro con algunos segundos de diferencia.

Ulises fue unos de los 136 argentinos que nos representó en los últimos Juegos Olímpicos, siendo con la también nadadora Agostina Hein, de los más jóvenes de la delegación. Nadó el heat de los 100 metros espalda y, con 55.03 segundos, fue el último en tocar la pared. Finalizó en el 35° puesto de la tabla general, sobre 46 nadadores.

—¿Qué sacaron en limpio de París 2024?

—Que fue una experiencia única, je. Ese tipo de encuentros con eventos y resultados a edades tan cortas dan la experiencia que luego se necesita para cuando uno está en torno a los 23, 24, 25 años, ya estar con un bagaje en el cual te animás a correrle a cualquiera.

En aquel momento, Diez Andersen señaló que "fue tan difícil llegar que no pudimos estar tan fuertes como en la preparación", aunque advirtió: "Ya sabemos lo que es. Estamos preparados para el próximo objetivo: Los Ángeles 2028".

Saravia terminó el colegio en España, de forma virtual, tras postergar completo el último año. Este año, el primero dentro de las condiciones de elegibilidad para ingresar a una universidad, el destino lo llevará a Knoxville, una ciudad estadounidense dentro del condado de Knox, en el estado de Tennessee. Es sobre el Este, pero también una señal de que los próximos Juegos Olímpicos están algo más cerca.