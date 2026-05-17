Maligno Torres, desde Francia: "Se siente increíble estar entre los mejores del mundo otra vez"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Otra sensacional actuación llevó a cabo este fin de semana José Torres, al desarrollarse la primera Copa del Mundo del año de ciclismo BMX Freestyle.

La cita fue en Montpellier, Francia, con la participación de otros 69 riders entre los que se encontró el también argentino Manuel Turone. Ambos estuvieron acompañados por Pablo Biffarella y Maximiliano Benadia.

"Estar otra vez entre los mejores del mundo se siente increíble", le dijo Maligno a La Nueva. desde Francia.

"Ya el mantener el nivel actual es sumamente complicado y ni hablar lo que vengo empujando para poder lograr estar entre los diez mejores del planeta", agregó.

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Maligno fue el único de los connacionales en superar la clasificación del jueves, al sumar 82.06 puntos y quedar sexto pese a que en la jornada previa, durante las prácticas oficiales, había sufrido un fuerte golpe.

El neuquino Turone, de 18 años, quedó al borde de la clasificación, ya que avanzaban los primeros 24 y finalizó 29º con 72.4 puntos (el 24º hizo 75.1). No hubo atletas de nuestro país en la competencia femenina.

Benadia, Biffarella, Torres y Turone

Ya el viernes, Maligno volvió a mostrar un gran nivel para superar la semifinal en la quinta colocación. En dicha instancia compitieron 24 riders y los mejores doce, tras dos pasadas, avanzaban de etapa. Torres sumó 84.26 y superó el corte.

En la final, el cordobés tuvo una sensacional primera pasada, siendo el primero de todos los competidores en alcanzar los 90 puntos.

Luego fue superado, quedando en la cuarta colocación, y cuando intentó arriesgar un poco más, en su segunda salida, sufrió una caída que le significó el cierre de la competencia.

"En la segunda ronda fui a buscar el podio directo; todos hacen eso, la diferencia es que a ellos les sale y yo muero (risas). Pero todos tiran algunos trucos que no hicieron antes", explicó.

"No existe el descanso, es empujar el límite una y otra vez todo el tiempo. Esto es lo que siento hoy en día", contó.

José regresará de Francia con una mínima luxación del acromio y con la premisa de hacerse estudios para saber a qué se debe un dolor en el esternón.

El campeón fue el japonés Rimu Nakamura, con 95.1 puntos. Lo escoltaron el estadounidense Justin Dowell (93.55) y el también norteamericano Marcos Christopher (92.6).

El calendario de la Copa del Mundo contará con cuatro rondas: la segunda cita será en Birmingham, Alabama, EE. UU. (del 6 al 9 de agosto), la tercera en Shanghái, China (del 15 al 18 de octubre) y finalmente, la cuarta en Sakai, Japón (del 26 al 29 de noviembre).