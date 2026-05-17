Por una falla mecánica, Verstappen y su equipo abandonaron en las 24 Horas de Nürburgring

El piloto neerlandés Max Verstappen estuvo a solo 3 horas y 23 minutos de lograr una victoria histórica en su debut en las 24 Horas de Nürburgring, pero una falla en la suspensión trasera derecha de su Mercedes terminó con el sueño cuando el equipo lideraba con una ventaja de 40 segundos.

El neerlandés, tetracampeón de Fórmula 1, compartió el auto con Daniel Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon en la 54.ª edición de la clásica prueba disputada en el Nürburgring Nordschleife.

La actuación de Verstappen fue decisiva para sostener el liderazgo del Mercedes cuando, en su primer turno, comenzó en plena madrugada alemana al reemplazar a Juncadella con el auto en la segunda posición.

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Bajo la oscuridad y con sectores húmedos por la lluvia, superó a Maro Engel y tomó la punta para completar dos stints consecutivos y entregar el coche con 27 segundos de ventaja tras 2 horas y 23 minutos al volante.

Max volvió a subirse cuando restaban 6 horas y 16 minutos de carrera y nuevamente realizó un doble stint; manejó durante 2 horas y 26 minutos y dejó el Mercedes con 40 segundos de diferencia sobre sus perseguidores; incluso, en su última vuelta, evitó por centímetros un accidente protagonizado por Michael Schröder.

Media hora después de bajarse del auto, Juncadella detectó un ruido anormal en la parte trasera derecha, pero cuando el español alcanzó a llegar a boxes, los mecánicos no pudieron reparar la avería y el abandono se hizo inevitable después de 20 horas y 37 minutos de competencia.

“Intentaba ir con precaución y mantener un buen ritmo. Sentía que el coche funcionaba bien”, había declarado Verstappen poco antes del problema. El plan del equipo era que regresara para el tramo final y recibiera la bandera a cuadros.

Pese a la frustración, el neerlandés confirmó su entusiasmo por las carreras de resistencia. “Sin duda lo intentaré”, respondió al ser consultado sobre un posible regreso en 2027, dejando en claro que Nürburgring seguirá siendo uno de sus grandes objetivos.