"Siempre intento llevar la bandera argentina a lo más alto", aseguró Catalina Turienzo desde Portugal

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Cada vez que hablo con ella post torneo, la conclusión se reitera y la motivación se renueva: "Vamos por más, tratando de ser un poquito mejor cada día".

Sin embargo, no es una repetición anodina y vacía, es la realidad de Catalina Turienzo desde que compite deportivamente.

Esta vez, la bahiense obtuvo su mejor posición en un Mundial senior de Fórmula Kite, al alcanzar la 13° ubicación en Viana do Castelo, Portugal, incluso dándose el gusto de ganar una regata.

"Súper positivo todo, tanto la regata que gané como toda la semana. Fueron condiciones muy difíciles, con vientos de hasta 30 nudos, olas de tres metros, lluvia... Totalmente fuera de mi zona de confort, así que fue un gran entrenamiento para mí", le contó Cata a La Nueva.

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La olímpica totalizó 215 puntos (127 netos) producto de las siguientes regatas clasificatorias: (32.0 DNC), 5.0, (24.0), 4.0, 7.0, 11.0, 1.0, 6.0, (32.0 DNC), 14.0, 22.0, 10.0, 11.0, 13.0, 11.0 y 12.0. La francesa Lauriane Nolot se quedó con el título, seguida de la neerlandesa Jessie Kampman y la suiza Elena Lengwiler.

"Siempre es lindo correr, siempre es lindo estar en el agua, siempre suma. Tuve que venir sola a este campeonato, está muy difícil poder cubrir los costos de la campaña. Casi que no puedo venir al Mundial pero hicimos un gran esfuerzo; estoy muy contenta de haber podido participar", añadió la joven que el próximo viernes 29 cumplirá apenas 20 años.

"Siempre intento llevar la bandera argentina a lo más alto y sigo buscando sponsors porque está muy complicado", remarcó. Su entrenador Federico Aguilar, debió seguir la competencia desde la Argentina por tal motivo.

"Estoy muy contenta con este arranque de año. Fue mi mejor resultado histórico en Palma, el mejor resultado histórico en Hyères y ahora el mejor resultado histórico en un Mundial. Lo di todo, fue muy difícil, estoy muy contenta y motivaba para seguir y como digo siempre, vamos por más, a ser un poquito mejor cada día", resumió.

Cata venía de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Allí, las próximas etapas serán la Dutch Water Week (30 de mayo al 7 de junio en Países Bajos), el Kieler Woche (20 al 28 de junio en Alemania), a los que en principio no asistirá, y el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

Antes del Mundial, Turienzo se ubicaba 7° del mundo, su mejor posición histórica en el ránking, con 477 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (6ta. con 513), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 5 estaba compuesto —hasta que se actualice el ránking con este último Mundial— por la francesa Lauriane Nolot (766), la británica Lily Young (666), la australiana Breiana Whitehead (603), la neerlandeda y actual campeona del mundo Jessie Kampman (587) y la francesa Lysa Caval (538)

Próxima parada: el Europeo Juvenil en Hang Loose Beach, Gizzeria, Italia, para seguir siendo cada día un poquito mejor.