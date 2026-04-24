Catalina Turienzo, inmensa en Francia: "Es el mejor resultado de mi vida"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El mejor resultado de su vida, ni más ni menos, logró Catalina Turienzo este viernes al concluir en Hyères la Semana Olímpica Francesa, segunda fecha del Sailing Grand Slam, el circuito internacional de regatas de vela olímpica.

La bahiense finalizó en la segunda colocación, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

En las mangas clasificatorias, Cata sumó 71 puntos (52 netos), producto de las siguientes regatas: 5, (10), 6, 3, 6, 3, 2, (9), 8, 3, 3, 8, 4 y 1.

Por haber quedado segunda, avanzó directamente a la gran final, junto a Nolot, que ganó la carrera y se quedó con la medalla de oro.

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Tercera fue la también francesa Lysa Caval y cuarta, la china Si Wang.

"Estoy súper contenta, tuve una semana muy sólida y todo el trabajo que se estuvo haciendo este útimo tiempo dio sus frutos. Es un pasito más en el proceso, siempre intentando ser un poco mejor cada día", le contó la bahiense a La Nueva.

Cata venía de ser séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España. Mientras que las próximas etapas serán la Dutch Water Week (30 de mayo al 7 de junio en Países Bajos), el Kieler Woche (20 al 28 de junio en Alemania) y el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

"Fueron condiciones cambiantes: comenzamos con días muy suaves, después tuvimos más viento y antes de las finales estuvo fuerte. Ahí pude pasar de la quinta posición a la segunda, lo que me dio un punto para arrancar la final", agregó.

"Para mí era muy importante esta regata y quedar en el podio. Es el mejor resultado de mi vida", resumió quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024.