Diario de viaje, día 12: la duración justa, Bond, Karate Kid y un ojo en Francia

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Antes de contar varias cositas que pasaron en el anteúltimo día de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, quisiera hablar brevemente sobre la duración de este tipo de eventos.

Históricamente, al menos siendo contemporáneos, los Juegos son a grandes razgos de dos semanas. Se pueden extender un par de días, pero no más. También es raro que duren menos, por alguna circunstancia.

Así, Panamá 2026 redondeará este sábado 14 días de competencia. En Rosario, Santa Fe y Rafaela, sedes de los próximos Suramericanos adultos serán 15, entre el 12 y el 26 de septiembre.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, que irán en Dakar, también serán de 15 días: 30 de octubre al 13 de noviembre. Ya el año que viene, los Panamericanos de Lima se desarrollarán durante 17 días, del 23 de julio al 8 de agosto. Mientras que los Olímpicos de Los Ángeles están previstos de 21 días, del 10 al 30 de julio de 2028, porque la competencia comenzará 96 horas antes de la Ceremonia de Apertura.

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Así las cosas, debo admitir que su duración es exacta para trabajar, disfrutar y pegar la vuelta antes de que se torne cuesta arriba y uno empiece a pensar un poco más en lo que tiene a varios kilómetros de distancia.

Dicho eso, el viernes fue vertiginoso. De antemano sabíamos la cantidad de pruebas que iba a haber, con posibilidades de medallas al por mayor.

Así, el atletismo tuvo una satisfactoria jornada con el oro de Felipe Bond en los 800 metros y la plata de Juana Echeverría en salto con garrocha. Además, Olivia Conesa (segunda en los 100 metros llanos) se metió en la final de los 200.

Si no hubiese sido por la descalificación de la posta 4x100 femenina (por salirse de su andarivel), que en pista había ganado la prueba, hubiese sido una mañana redonda.

Mientras llegaban noticias desde el tenis, con los dos singles de oro (Dante Pagani y Sol Larraya, candidata a la bandera en la Clausura), el taekwondo y el karate se repartían emociones.

Tres medallas en el primero (todas de bronce) y una magnífica de oro del karateca Lisandro Fontana, de rasgos similares al popular Daniel LaRusso, que se completó con un enorme festejo entre la Selección, el cuerpo técnico y Paula Pareto, exjudoca, miembro del Comité Olímpico Internacional y apoyo moral de los chicos en Panamá.

La vuelta fue un caos. El tránsito no da tregua en este país y a veces te dan ganas de bajar del auto para llegar más rápido.

Después me puse a pensar que los Juegos terminan en unas horas, respiré y decidí disfrutar el viaje sin pensar más allá.

Ah, antes de que me olvide: mientras estábamos con Victoria Alvarez Fortunato trabajando en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, junto al atletismo, desde la notebook seguimos atentamente las alternativas de la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, segunda fecha del Sailing Grand Slam, el circuito internacional de regatas de vela olímpica.

Allí, la bahiense Catalina Turienzo obtuvo el segundo puesto en la prueba de Fórmula Kite, su mejor resultado histórico en una competencia adulta. Me comuniqué con ella cuando en Panamá eran las 15, en Argentina las 17 y en Francia, las 22.

Luego volví a pensar en Panamá, en su duración y en que pronto todo esto se acaba.