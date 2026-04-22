El mensaje que sobrevuela en las medallas de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 hay un detalle que pasa casi desapercibido, pero que dice más de lo que parece.

Las medallas están inspiradas en una mariposa. La referencia no es casual: transformación, crecimiento, cambio. Todo lo que atraviesa un atleta en plena etapa formativa.

Más allá de su ineludible relación con el nombre del país (abundancia de mariposas, según historiadores), al mirarlas de cerca aparece algo más. El diseño no muestra una figura completa, sino una forma fragmentada. No es una definición oficial, pero la imagen lo sugiere lo suficiente como para habilitar una lectura.

Y esa lectura encaja con la lógica de estos Juegos.

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Porque acá no hay finales. Hay comienzos. No es el punto de llegada, sino un impulso. El momento en que los nombres empiezan a instalarse, a repetirse, a dejar de ser promesa para convertirse en presente.

En ese marco, la idea de una mariposa incompleta deja de ser un recurso estético y se vuelve símbolo. Lo que se entrega en el podio es apenas una parte. Lo que falta no está en la medalla, sino en el recorrido que sigue.

Algunos ya empezaron a acumular más de una de esas “alas”. En natación, Agostina Hein, Cecilia Dieleke, Malena Santillán, Laila Chain y Matías Chaillou forman parte de una generación que suma experiencias internacionales y empieza a construir volumen competitivo. En gimnasia artística, Eugenia García Berbel, Benjamín Fernández y Sofía Chimenti avanzan en procesos que ya muestran señales concretas de evolución. En tiro con arco, Gabriel Tonina se mueve en esa misma línea: la de los que todavía están en desarrollo, pero dejaron de ser incógnita.

La potencia del símbolo está, justamente, en lo que no termina de mostrarse. La mariposa no está completa porque estos Juegos tampoco lo están. Son una instancia de construcción.

Cada competencia suma. Cada resultado agrega una capa. Cada experiencia empuja un poco más.

Y en ese movimiento, lo que hoy es apenas una parte empieza, de a poco, a completarse.

Rosario 2022, raíz y territorio

Antes de la mariposa, las medallas de Rosario 2022 contaron otra historia.

La edición antecesora de estos Juegos tuvo preseas que se sostuvieron en las hojas de liquidámbar del Parque Independencia, una postal reconocible de un paisaje que, durante el evento, se convirtió en el Parque Único Suramericano. Ahí convivieron las 26 disciplinas, repartidas en siete clústers y 17 estadios, con la ciudad funcionando como escenario y también como identidad.

Las hojas, de cinco puntas y silueta similar al plátano, marcan el pulso del parque en otoño, cuando el verde se apaga y aparecen los amarillos y rojos intensos. Esa paleta, tan propia, también se trasladó al diseño.

No fue solo una elección estética. También en aquella oportunidad hubo una intención más profunda, la de inscribir a Rosario en cada medalla, de hacer que ese objeto tuviera algo reconocible, inmediato, inseparable del lugar que lo hacía posible.