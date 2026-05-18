Shai Gilgeous-Alexander es de nuevo el MVP de la NBA

Por octavo año consecutivo, el Jugador Más Valioso de la NBA será un no nacido en Estados Unidos.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander del campeón defensor Oklahoma City Thunder, fue electo MVP de la Temporada 2025-2026.

Esta es la 15a. ocasión en la que un jugador gana el MVP 'back to back', por lo que SGA se suma a nombres legendarios en la NBA como Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpoy Nikola Jokic.

De esta lista, solo tres jugadores en la historia han logrado tres MVP consecutivos: Chamberlain, Bird y Rusell, por lo que Gilgeous-Alexander intentará lograrlo la siguiente temporada.

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Entre los números que le dieron a Shai Gilgeous-Alexander el MVP por segundo año consecutivo se encuentran 31.1 puntos en promedio por partido, 6.6 asistencias, 4.3 rebotes, 1.4 robos, 55.3% en tiros de campo, 38.6 % en triples, 87.9% en tiros libres, 68 partidos jugados y OKC con el mejor récord de la liga al terminar con 68-14, invictos en playoffs y en busca del bicampeonato.

Shai recibirá el premio este lunes, minutos antes del inicio del Juego 1 de la final de la Conferencia del Oeste ante San Antonio Spurs, 21.30.