Cleveland es finalista del Este y Oklahoma-San Antonio Spurs empiezan este lunes en el Oeste
Ya están los cuatro equipos de los cuales surgirá el campeón de la NBA.
Sin sufrir y ganando por amplio 125 a 94, Cleveland dejó en el camino a Detroit, sellando la serie 4-3 y metiéndose en la final de la Conferencia Este de la NBA.
Las figuras de los Cavaliers fueron Donovan Mitchell (26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Evan Mobley (21 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias).
En tanto, Jarrett Allen y Sam Merrill convirtieron 23 unidades cada uno.
Su rival, en busca del pasaje a la final de la temporada será New York Knicks, a partir de mañana martes.
Empiezan hoy
En la Conferencia Oeste, los finalistas Oklahoma y San Antonio comienzan hoy la serie, a las 21.30, con los Spurs intentando llevarse algo de visitantes en uno de los dos primeros juegos.
La misma continuará el miércoles, viernes y domingo. Después, habrá que evaluar si hacen falta más partidos.