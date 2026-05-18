Valentín Carrio Mottola se consagró campeón nacional en Costa Esmeralda

Valentín Carrio Mottola, segundo arriba desde la izquierda, junto a los campeones en Costa Esmeralda. Foto: AAG

Valentín Carrio Mottola se quedó con la segunda fecha del Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles que organiza de manera conjunta de la Asociación Argentina de Golf y la Federación Regional de Golf de Mar y Sierras.

La segunda programación de la competencia se desarrolló en Costa Esmeralda G&L, entre el viernes y domingo último reuniendo a los más destacados talentos del país.

En la categoría Prejuveniles, el bahiense, nacido en 2012, terminó en la primera colocación tras culminar los 54 hoyos con 221 golpes, terminando +5 sobre el par con 9 intentos menos que el segundo.

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El jugador del Club de Golf Palihue firmó las siguientes tarjetas a lo largo de los tres días de acción: 73 (+1), 75 (+2) y 73 (+1).

Detrás de él culminaron Oliver Wagner (+14, de Las Mulitas Golf Club) y Victoriano Bustos Steiner (+17, del Club Amancay).

Estos números dejaron también Valentín en la quinta colocación en la tabla general entre los varones, siendo el líder Franco Fernández Alberti —categoría 2009—, quien cerró los 54 hoyos con 216 golpes.

En Prejuveniles también vio acción Genaro Schiappapietra, de Palihue.

Además, en Juveniles, del club local estuvieron presentes José Antonio Irastorza (+13), Bautista Hirigoyen (+25) y Manuel Zubizarreta (+29).

Mientras que en Damas, también en Prejuveniles, la representante de Palihue fue Adolfina Fackeldey.