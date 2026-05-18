Avanzaron Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo: otra vez eliminado Cerúndolo

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y se metieron en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo.

El primero de ellos en salir a la cancha fue Ugo Carabelli, que consiguió un buen triunfo en tres sets ante el polaco Kamil Majchrzak y se metió en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo.

Ugo Carabelli, que busca volver al top 50 del ranking ATP, pudo dar vuelta la historia para imponerse por 1-6, 6-2 y 6-3 luego de dos horas de juego.

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El partido comenzó de la peor manera posible para Ugo Carabelli, quien tuvo un muy flojo primer set en el que la balanza se inclinó a favor de su oponente con un contundente 6-1.

Sin embargo, a partir de allí fue todo para el argentino, que levantó mucho su nivel y pasó por arriba a Majchrzak en los siguientes parciales, para imponerse por 6-2 y 6-3 y sacar el boleto a los octavos de final.

La clave en el último set giró en torno a la eficacia de Ugo Carabelli para salvar los tres puntos de quiebre que tuvo en contra y aprovechar una de las tres oportunidades que se le presentaron.

Su próximo oponente será el estadounidense Frances Tiafoe (8°), quien derrotó al alemán Diego Dedura por 6-4 y 6-4.

Luego fue el turno de Etcheverry, actualmente la mejor raqueta argentina, quien extendió su gran momento al vencer por 6-2 y 7-6(4) al francés Térence Atmane después de una hora y 40 minutos de juego.

Gracias a este triunfo, Etcheverry continúa en carrera en Hamburgo, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado. En la siguiente ronda tendrá un duro cruce con el estadounidense Tommy Paul (6°).

El otro argentino que ya jugó este lunes su partido correspondiente a la primera ronda fue Francisco Cerúndolo, que pese a tener un gran inicio ante el australiano Alex de Miñaur (3°), terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

De esta manera, el argentino sumó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos y llegará en un flojo momento a Roland Garros, que es el segundo Grand Slam de la temporada.