Encuentro para tejer lazos de negocios con Alemania

Una jornada especialmente pensada para fortalecer vínculos entre el ecosistema empresarial argentino y alemán, generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la competitividad regional, se llevará a cabo este martes en el salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad, a partir de las 15.

El mismo es organizado en forma conjunta por la secretaría comunal de Producción, la Unión Industrial de Bahía Blanca y la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina).

El encuentro contará con un espacio de networking estratégico, ronda de negocios y una presentación sobre cómo hacer negocios con Alemania, promoviendo el intercambio entre empresas, instituciones y actores clave del sector productivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Comprometieron su presencia directivos de Aleph Energy, AMI Agencia Marítima, Internacional Henkel, Hexagon, Siemens Energy y Wilo.

Quienes quieran sumarse desde su organización con nuevas oportunidades en el mercado local e internacional pueden recabar mayor información en el siguiente link.