Atento Scaloni: Austria presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Austria presentó la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde será uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J.

Las principales figuras del combinado austríaco son el mediocampista Marcel Sabitzer, el defensor David Alaba y el delantero Marko Arnautović, quienes se desempeñan en el Borussia Dortmund de Alemania, el Real Madrid de España y el Estrella Roja de Serbia, respectivamente.

El Mundial 2026, que iniciará en solo 24 días, representará la primera aparición de Austria en el torneo de selecciones más importante después de 28 años.

Su última participación se había dado en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos con un saldo de dos empates (Camerún y Chile) y una derrota (Italia). Su mejor registro en esta competición se dio en la edición de Suiza 1954, donde finalizó en el tercer puesto. Además, quedó cuarta en Italia 1934.

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Austria se enfrentará con la Selección argentina el 22 de junio a las 14, por lo que será el segundo rival de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026. En la previa, todo apunta a que ambos combinados son los candidatos a quedar primeros en dicha zona.

El debut de Austria en el Mundial será el 17 de junio a las 13 (hora de Argentina) ante Jordania. Previamente, disputará dos amistosos de preparación: el 1° de junio contra Túnez y, 10 días después, se cruzará con Guatemala.

La lista

Los convocados de Austria:

Alexander Schlager

Florian Wiegele

Patrick Pentz

David Affengruber

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Philipp Lienhart

Phillip Mwene

Alexander Prass

Marco Friedl

Michael Svoboda

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Florian Grillitsch

Carney Chukwuemeka

Romano Schmid

Christoph Baumgartner

Konrad Laimer

Patrick Wimmer

Paul Wanner

Alessandro Schopf

Marko Arnautovic

Michael Gregoritsch

Sasa Kalajdzic