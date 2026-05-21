El Complejo H2O revoluciona la natación desde Bahía con tecnología europea y nivel de Selección

La resiliencia y la tecnología de punta se unieron en el Complejo H2O. Tras reponerse de los destrozos causados por un tornado y una inundación, el natatorio bahiense se consolidó como uno de los centros de alto rendimiento más avanzados de Argentina, utilizando herramientas idénticas a las de las potencias europeas.

"Pudimos salir adelante con la colaboración de todos los chicos y los nadadores federados", destacó Javier Catini, propietario del complejo, en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

"Hoy, el complejo funciona con un 90% de energía solar y un sistema de purificación biológica que elimina casi por completo el uso de cloro", señaló.

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"La gran innovación del club es el Virtual Swim (o sistema liebre), un dispositivo italiano de luces led subacuáticas comandado por software. Este método guía visualmente a los nadadores fijando ritmos milimétricos en el agua para quebrar sus propias marcas. Además, se incorporaron sensores de rendimiento en las gorras y piletas de crioterapia a 5 °C para optimizar la recuperación muscular de los atletas", resaltó Catini.

Este ecosistema tecnológico potencia a figuras como Facundo Catini Baier (19 años), miembro de la Selección Argentina "B" y dueño de una marca de 54.19 segundos los 100 metros en estilo libre. El nadador se prepara para competir el próximo mes en Estados Unidos.

"Es un sueño, mi primera experiencia internacional. Voy a dar el máximo por el club y el país. Me preparo durante seis días a la semana, pero no todo pasa por el estar en el agua, hay que complementarlo con otros trabajos", afirmó Facundo, quien entrena en jornadas de hasta triple turno.

El éxito deportivo está respaldado por la fusión de los entrenadores Ariel Ramos y Rubén Márquez, una alianza que ya le dio a H2O el campeonato de la Copa Sierra en San Luis y el tercer puesto en el Provincial de Mar del Plata.

Con más de 30 nadadores federados, el club combina la vanguardia internacional con el clásico esfuerzo del deporte amateur, financiando sus viajes mediante rifas y el apoyo incondicional de las familias.

"La vida del nadador es muy sacrificada. Detrás están las familias y la dirigencia trabajando en el día a día, esforzándose con la recaudación de dinero a través de rifas o venta de pizzas para solventar los gastos que implica hoy un viaje. Hoy en día es muy difícil, pero ahí estamos en la lucha para que los chicos tengan la mejor competencia posible", resaltó Ariel Ramos.

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