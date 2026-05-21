Investigan el fallecimiento de un hombre en el macrocentro

La justicia investiga el fallecimiento de un hombre de 74 años que fue hallado sin vida en el interior de una vivienda del macrocentro y por el caso fue arrestado su hijo, informaron fuentes oficiales.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso ayer, alrededor de las 18, cuando se presentaron en Soler 671 y descubrieron el cuerpo de Héctor Omar Díaz Otazu.

Los voceros mencionaron que el inmueble se encontraba cerrado desde afuera con candado y que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. En el sitio también advirtieron suciedad y desorden.

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A partir de averiguaciones y filmaciones de cámaras de seguridad los investigadores establecieron que el hijo de la víctima, identificado como Diego Díaz Otazu (43), solía frecuentar la casa.

Los testigos señalaron haberlo visto en los últimos días y que incluso le habría referido a otras personas que su padre estaba internado en el Hospital Penna.

El sujeto fue interceptado por la policía en la zona de avenida Cerri al 600 y, según trascendió, habría manifestado inicialmente que hacía varios meses que no veía a su padre, aunque después habría cambiado la versión y hasta mencionado que vivía en situación de calle.

Al ser requisado, los efectivos hallaron en su poder una llave del candado que estaba colocado en la puerta de la vivienda y una tarjeta de cobro a nombre de su progenitor.

Por todo ello, se dispuso la aprehensión del individuo por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad, siendo puesto a disposición de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego.