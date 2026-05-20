¡Lo de Estrella no es fugaz! Bajó a Napostá, suma siete triunfos en fila y si gana el próximo será el Nº1

Fausto Herrera la aguanta con una pirueta ante la marca de Alemañy. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Estrella tuvo hoy una gran noche ante Napostá para confirmar su maravilloso presente, en el partido adelantado de la décima fecha de Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El equipo del barrio San Martín se impuso en el Antonio Palma, por 77 a 70, consiguió su séptima victoria en fila, igualó a su rival en la cima de la tabla a falta de una fecha, por lo que, a igualdad de resultados, tendrá ventaja.

Gracias a un gran trabajo colectivo a lo largo de todo el juego, con individualidades en alto nivel y un cierre de partido muy enfocado, el auriazul terminó redondeando una muy buena labor ante el candidato del torneo y demostrando que, definitivamente, está para grandes cosas.

Santiago Quiroga acompaña a Fausto Depaoli.

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El auriazul convirtió nuevamente 77 puntos, cifra que repitió en tres de sus últimos cuatro juegos.

El goleador en Estrella fue Fausto Herrera quien aportó 6 puntos consecutivos en el cierre y terminó con 16 unidades. Seguido por Alan Pan (15) y Federico Macías (14).

Mientras que en Napostá hubo una soberbia actuación de Marcos Diel, quien finalizó con 29 puntos (10-11 en dobles y 9-11 en libres) y 12 rebotes. Además, Fausto Depaoli anotó 16 unidades, siendo los únicos dos en doble dígito.

Este resultado deja abierta la definición por el número uno de la tabla general para la última fecha, cuando Napostá visite a Estudiantes y el auriazul reciba a Villa Mitre.

El desarrollo

En un arranque parejo y rachero, Estrella fue el que se sintió más cómodo y llevó el trámite al terreno que mejor le sentaba y más le convenía.

Es que la visita se las ingenió para ocupar bien los espacios atrás, estirando su defensa por toda la cancha y contrayéndose bien cuando el juego se estacionaba, apostando a intercambiar entre defensa zonal e individual.

Atento ante cada cambio y llegando a los tiros lejanos, complicó la ofensiva de Napostá, que tuvo cómo única vía de gol Marcos Diel, que explotó todas sus virtudes (terminó el primer cuarto con 11 puntos, con 5-6 en dobles y 1-1 en simples), sumando de frente al aro y bajo el cesto.

Macías contiene a Carrizo y llega Herrera para ayudar.

Adelante, Estrella trabajó cada ofensiva y fue sumando con distintos intérpretes, con un comienzo más positivo desde la energía y fue creciendo en confianza.

Así las cosas, las primeras dos marcadas rachas le favorecieron a la visita, que llegó a escapar primero por 5 (17 a 12) y ganando el primer cuarto por 18 a 16.

Diel se generó el tiro con total comodidad.

Ese buen momento se extendió en el comienzo del segundo parcial, cuando Herrera, con una gran defensa siguió sacando de juego Carrizo, y se sumó el goleo Alan Pan, anotando los primeros triples de su equipo y del partido, ya que el primer cuarto había terminado sin anotaciones de tres puntos (0-5 de Napostá y 0-4 de Estrella).

Con las bombas de Alan y un positivo ingreso del entusiasta Gonzalo Oyarzo, el equipo del barrio San Martín tomó la máxima de 9 (27 a 18), teniendo la confianza en su punto máximo y fluyendo en el parqué. Demostrando, en definitiva, que no había ido a la casa del puntero (y candidato) a ver qué pasaba.

No obstante, Napostá fue reaccionando de a poco, empezó a ajustar atrás, defendió con otra intensidad y adelante siguió aprovechando su ventaja cerca del aro, donde Estrella no contó esta noche con Carlos Balmaceda (lesionado), clave en ese rubro.

Balmaceda, una de las figuras, tuvo que mirarlo de afuera.

Tomás Peña atacó a Felipe Germain.

Con ese panorama, el dueño de casa siguió sumando en la pintura, con un Diel que se le caían los puntos de las manos (terminó el primer tiempo con 17 y errando un sólo tiro) y con Heinrich sacando ventajas, de frente y de espaldas al aro.

Así las cosas, el cuarto terminó igualado en 19 y Estrella se fue arriba al descanso largo: 37 a 35.

Todo estaba por verse.

Un triple de Depaoli y otro de Carrizo en el amanecer del tercer cuarto parecían marcar la reacción definitiva del dueño de casa, que en un abrir y cerrar de ojos escapó a 5 (43-38) con un parcial de 8 a 1.

Pese a eso, Estrella reaccionó rápidamente y mientras seguía lastimando con las cortinas de sus internos y las caídas hacia el aro, también sumaba con un buen ingreso de Macías.

Enfrente, Napo era sostenido por el goleo de Diel y sus variantes, para que el juego se mantuviera palo a palo, entrando al último cuarto con la visita arriba sólo por 54 a 53.

Marcos Diel, dominante, en la pintura.

El primer golpe de efecto del cuarto parcial lo dio Estrella, con un triple lejano de Bautista Olivera y luego de dos rebotes ofensivos.

El exLiniers clavó su primera bomba en la noche (en 4 intentos) y la visita escapó a 4, a la vez que Napostá no pudo sumar en la línea con Heinrich (0-2) y un triple de Germán Andrés salió literalmente de adentro.

Todo eso, sumado a dos simples de Tomás Peña y dos dobles de Herrera, le permitieron al auriazul tomar 8 de ventaja promediando el parcial.

No obstante, el local volvió a reaccionar, esta vez finalizando el buen pasaje con un triplazo lejano de Carrizo para igualar el marcador en 65 con 3 minutos por jugar.

A partir de ahí, Estrella tuvo un cierre de lujo, con una concentración de acero y haciendo un trabajo casi perfecto en los dos costados de la cancha.

Se miden entre Santiago Quiroga y Valentín Carrizo.

Alemañy gana el rebote y desestabiliza a Herrera.

Tras un gran doble de Macías luego de una buena jugada colectiva, llegó el momento Herrera de la noche, quien sumó seis puntos en fila y los últimos coronados con una "casi" volcada de contra, tras un robo y asistencia de Olivera, quien aportó todo su entendimiento del juego en un momento clave.

Aquella corrida de Fausto le permitió al visitante escapar a 5 (68 a 73) con 51 segundos por jugar.

Tras el minuto pedido por el banco local, una buena defensa de Herrera y Olivera a Depaoli, más el reloj como aliado fueron encaminando el triunfo de Estrella, que aún con una baja clave y en casa del candidato estiró su maravilloso presente y disfruta mirando desde arriba.

La síntesis:

Napostá (70): F. Depaoli (16), V. Carrizo (8), L. Alemañy (3), M. Diel (29), R. Heinrich (9), fi; P. Santiago, G. Andrés, N. Guerrero (5), F. Germain y G. D’Annunzio. DT: Fabricio Piccinini.

Estrella (77): T. Peña (6), F. Herrera (16), S. Quiroga (11), B. Olivera (11), F. Macías (14), fi; A. Pan (15), G. Oyarzo (4) y E. Giusto. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Napostá, 16-18; 35-37 y 53-54.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

El resto

La fecha se completará este jueves con los partidos Villa Mitre-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Estudiantes, Pacífico-Olimpo, L.N. Alem-Liniers y Barrio Hospital-Independiente.

La última

En la fecha de cierre jugarán Estudiantes-Napostá, Estrella-Villa Mitre, Bahiense-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos (*)

1º) Napostá (8-2), 18 (*)

3º) Estudiantes (6-3), 15

3º) Villa Mitre (6-3), 15

5º) Pueyrredón (5-4), 14

5º) Bahiense (5-4), 14

7º) Pacífico (4-5), 13

8º) Liniers (3-6), 12

8º) Olimpo (3-6), 12

8º) L.N. Alem (3-6), 12

11º) Independiente (2-7), 11

11º) Barrio Hospital (2-7), 11

(*) Tienen un partido más.

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