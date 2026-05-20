“¡Por fin una pista en la que ya corrí antes!", destacó Franco Colapinto, en la previa al GP de Canadá

Franco Colapinto atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1. Desde su llegada como piloto de reserva de Williams en 2024 y su mudanza a Alpine en 2025, el argentino se siente protagonista por primera vez en este 2026, en el que logró su mejor posición histórica, un séptimo puesto en el último Gran Premio de Miami, y aspira a mantenerse competitivo por el resto de la temporada. Su próximo paso será este fin de semana en Canadá.

“Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana de Sprint. Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor posición en la Fórmula 1”, aseguró el piloto argentino, a dos días de salir a pista sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Este año, Colapinto sumó sus primeras unidades desde que llegó a Alpine el año pasado. Fue décimo en el Gran Premio de China (1 punto) y viene de lograr el séptimo puesto en Miami (6 puntos), a bordo de su nuevo modelo A526, con motores Mercedes y cambios aerodinámicos que mejoraron notoriamente el rendimiento de su coche.

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“Ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo y en Miami demostramos que vamos por buen camino y que hemos tenido un buen comienzo de temporada. Pude pasar un tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y repasamos el buen resultado, además de prepararnos para Montreal con un importante trabajo en el simulador”, contó el pilarense en declaraciones reproducidas por la cuenta oficial de Alpine.

El circuito de Montreal, ubicado en la Île Notre-Dame, la isla artificial que albergó los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, viene siendo sede de la máxima categoría del automovilismo mundial desde 1978, pero este año tendrá por primera vez una competencia “sprint”. Colapinto, quien ya corrió en ese escenario, lo destacó como un trazado “muy divertido”.

“¡Por fin una pista en la que ya corrí antes! Tiene largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”, indicó el argentino, que en 2025 con Alpine largó en la 10ma posición de la parrilla y finalmente terminó 12mo.

“Este será nuestro tercer evento Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo en el coche. Trabajaremos duro para mantener el buen momento que tenemos en el equipo y lograr otro buen fin de semana”, concluyó.