La investigación sobre el financista de la AFA llega al tenis: citan a indagatoria al tesorero de la AAT

La investigación judicial por presunto lavado de dinero que involucra a financieras vinculadas al fútbol y a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo, al extender sus ramificaciones hacia el tenis nacional.

El juez federal Luis Armella citó a prestar declaración indagatoria a Ignacio Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en el marco de la investigación de Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.

El directivo, quien anteriormente se desempeñó en la misma función en el club Banfield durante la gestión presidencial de Eduardo Spinosa, quedó en el foco de la Justicia por maniobras bajo sospecha dentro de la institución deportiva del sur del conurbano bonaerense, ligadas a Sur Finanzas, propiedad de Vallejo.

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Según la hipótesis que manejan los investigadores, se habría montado un esquema para desviar los ingresos y recursos financieros legítimos del club hacia cuentas particulares administradas por los propios dirigentes, evitando que esos fondos ingresaran formalmente a las arcas de la entidad.

Uzquiza fue citado a indagatoria el 24 de junio, a las 10, días después de Spinosa, que irá a tribunales el 18 de junio.

La citación judicial abre un escenario de incertidumbre y tensión en la cúpula del tenis argentino. Hasta el momento, la conducción que encabezan Agustín Calleri y Mariano Zabaleta proyectaba la continuidad de Uzquiza en el cargo de tesorero para el próximo consejo directivo. (NA)