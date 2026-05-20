El caso se hizo viral. El futbolista Kennedy Musonda fue reconocido con un premio bastante peculiar por anotar una destacada cantidad de goles y, además, por haber sido elegido el MVP de un partido. Lo curioso fue que recibió cinco cartones con huevos.

Reportes indican que el atacante convirtió 11 tantos en 17 partidos con el club de Zambia, Power Dynamos de su país, club en el que jugaba, ya que su efectividad lo llevó a que equipos de la región buscaran sus servicios.

Regularmente, los clubes de otras Ligas de Africa dan incentivos por las grandes actuaciones de sus jugadores, pero van desde relojes lujosos, carros de alta gama, trofeos o placas de algún metal precioso, incluso primas económicas y bonos. Sin embargo, esta entidad de Zambia eligió un extraño reconocimiento, pero en definitiva reconocimiento al fin.

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Kennedy Musonda juega en el Young Africans SC, uno de los equipos más poderosos de Zambia: ahí tiene la misión de poder repetir lo logrado en la temporada anterior e incuso incrementar la marca de 11 goles en 17 encuentros.

La carrera futbolística de Kennedy Musonda ha ido en ascenso, pues luego de la gran temporada varios equipos poderosos de África buscaron entablar negociaciones con el delantero, aunque el Young Africans SC se quedó con los servicios del africano.

Zambia tiene una de las historias más emotivas del fútbol africano — su selección ganó la Copa Africana de Naciones en 2012 en un partido jugado frente al océano Atlántico, a metros del lugar donde murió buena parte del equipo en un accidente aéreo en 1993. Pero la liga doméstica opera en una realidad completamente distinta: presupuestos mínimos, infraestructura básica y premios que reflejan lo que hay disponible en el mercado local.