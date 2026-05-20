Un hombre cayó del techo de una vivienda ajena, dañó un auto y fue aprehendido

Un hombre de 33 años fue aprehendido esta madrugada acusado de los delitos de daño y violación de domicilio, luego de un incidente ocurrido en una vivienda de la primera cuadra de calle Washington.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se registró alrededor de las 3:20, cuando personal de la UPPL acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un masculino en los techos de una casa.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de Ezequiel Andrés Alaniz, de 33 años, quien momentos antes se habría escondido en el cielorraso de la vivienda.

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De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso cayó al interior del garaje luego de romperse unas chapas de fibra de vidrio del techo. En la caída impactó sobre el capot de un automóvil Honda Civic, provocándole distintos daños materiales.

La causa fue caratulada como “daño y violación de domicilio” y tomó intervención la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.