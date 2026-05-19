Nuevos cortes de tránsito por obras y reencarpetado en distintos sectores de Bahía
Las interrupciones afectarán calles céntricas y barrios durante los próximos días debido a trabajos de pavimentación, hormigonado y obras particulares.
Distintos cortes de tránsito se implementarán en lo que queda de esta semana en varios puntos de la ciudad por trabajos de infraestructura y mantenimiento vial.
Este miércoles habrá un corte total por 24 horas en la intersección de Teniente Farías y Undiano, donde se llevarán adelante tareas de reencarpetado asfáltico.
En tanto, el jueves, entre las 8 y las 11, permanecerá cerrada al tránsito la primera cuadra de calle Salta debido a un bombeo con hormigón.
Además, continúan las restricciones en la intersección de Granada y Tarija por una obra de pavimentación en ejecución.
También seguirá interrumpido el tránsito en calle Mitre, entre Santiago del Estero y Salta, hasta el viernes, de 7.30 a 18, por una obra particular.
Por último, se mantiene el corte en Montevideo, entre Thompson e Italia, hasta el sábado 23, debido a trabajos de reencarpetado asfáltico.