Shakira fue absuelta en un caso de fraude fiscal en España y ahora le devolverán 55 millones de euros

Shakira comenzó esta semana con una buena noticia. En medio de la gira Las mujeres ya no lloran y el reciente estreno de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026, recibió una noticia que estaba esperando: fue absuelta en un caso de fraude fiscal en España.

Desde hace tiempo, la cantante colombiana se encontraba en conflicto con Hacienda en España por este tema. Todo comenzó en 2011, cuando comenzaba una relación con Gerard Piqué y se encontraba realizando un tour.

En aquel momento, desde el fisco, alegaron que se encontraba viviendo en España y no tributaba sus ingresos correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014. Ahora, quedó demostrado que la artista no incumplió ninguna norma fiscal, ya que no fue hasta 2014 que se instaló definitivamente en Europa.

De este modo, se conoció el fallo que la beneficia sustancialmente. “La Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España más de 183 días”, expresan haciendo referencia al año 2011.

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Además, la Justicia también ordenó a Hacienda devolverle aproximadamente 60 millones de euros, dado que ella había pagado 55 millones en calidad de multa y a esto se le sumaron intereses.

Ante el esclarecimiento de la situación que la puso en boca de todos años atrás y que incluso mencionó en la letra de su canción junto a Bizarrap, Shakira emitió un comunicado que asegura: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, agregó en torno al caso que se volvió de público conocimiento.