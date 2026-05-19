La final entre River y Belgrano ya tiene árbitro: mirá quiénes serán las autoridades en el Kempes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, será Yael Falcón Pérez.

Falcón Pérez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro.

Además, Leandro Rey Hilfer estará en el VAR y Salomé Di Iorio en el AVAR.

River llega a este encuentro luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo.

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De esta manera, el "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera División, para afianzarse como el más ganador del fútbol argentino.

Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors, equipo al que le igualó sobre la hora y finalmente se impuso en una infartante tanda de penales.

Los comandados por Ricardo Zielinski, que tienen a Lucas Zelarayán como gran figura, quieren gritar campeón en la Primera División por primera vez en su historia.

La final del Torneo Apertura será este domingo a las 15:30.