Belgrano lo perdía hasta el último minuto, lo empató y lo ganó por penales: jugará la final ante River
Venció a Argentinos Juniors en La Paternal, por 4 a 3, tras igualar 1 a 1.
Belgrano de Córdoba venció a Argentinos Juniors y jugará la final del Torneo Apertura ante River Plate.
El Pirata se impuso por penales (4 a 3) en el estadio Diego Armando Maradona, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular con un gol agónico.
El equipo de La Paternal ganaba con gol de Facundo Jainikoski, quien anotó a los 7 minutos.
La visita, en tanto, lo igualó por intermedio de Nicolás Fernández, a los 94 minutos, y forzó el alargue.
Finalmente, el ganador se definió por penales, cuando el dueño de casa tuvo la chance de ganarlo pero no pudo cerrar la llave.
Para Argentinos anotaron Hernán López Muñoz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano, luego de que Verón fallara el primer intento.
Luego, en las últimas dos chances, Gabriel Florentín estrelló su tiro en el palo y Enzo Pérez ejecutó mal y Thiago Cardozo le contuvo el remate.
Belgrano, en tanto, no pudo convertir los dos primeros, ya que fallaron las dos figuras del equipo: Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, ambos penales atajados por.
Luego, anotaron sucesivamente, Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Matías Rigoni y Ramiro Hernándes.
*Lo que viene
River Plate y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura el próximo domingo.
El partido decisivo se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30.