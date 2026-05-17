Belgrano lo perdía hasta el último minuto, lo empató y lo ganó por penales: jugará la final ante River

Belgrano de Córdoba venció a Argentinos Juniors y jugará la final del Torneo Apertura ante River Plate.

El Pirata se impuso por penales (4 a 3) en el estadio Diego Armando Maradona, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular con un gol agónico.

El equipo de La Paternal ganaba con gol de Facundo Jainikoski, quien anotó a los 7 minutos.

La visita, en tanto, lo igualó por intermedio de Nicolás Fernández, a los 94 minutos, y forzó el alargue.

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Finalmente, el ganador se definió por penales, cuando el dueño de casa tuvo la chance de ganarlo pero no pudo cerrar la llave.

Para Argentinos anotaron Hernán López Muñoz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano, luego de que Verón fallara el primer intento.

Luego, en las últimas dos chances, Gabriel Florentín estrelló su tiro en el palo y Enzo Pérez ejecutó mal y Thiago Cardozo le contuvo el remate.

Belgrano, en tanto, no pudo convertir los dos primeros, ya que fallaron las dos figuras del equipo: Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, ambos penales atajados por.

Luego, anotaron sucesivamente, Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Matías Rigoni y Ramiro Hernándes.

*Lo que viene

River Plate y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura el próximo domingo.

El partido decisivo se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30.