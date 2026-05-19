Los usuarios de la Hidrovía respaldaron el proceso licitatorio: hoy es un día clave

Las entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía celebraron la publicación de la Resolución ANPYN N°28/2026 que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal.

La Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas indicaron que a partir de ahora "aguardamos una pronta apertura de las propuestas económicas de la última etapa".

En un comunicado conjunto, dijeron que "consideramos que este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología. Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación".

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz.

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"Dada la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina", concluyeron.

De acuerdo con la última resolución oficial vinculada con la licitación, se ratificó como precalificadas a las propuestas de las firmas Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, así como también superó esa instancia Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.

Por el contrario, la brasileña DTA Engenharia Ltda. había sido declarada inadmisible en una instancia previa del proceso licitatorio.

La apertura del sobre N° 3, que contiene las ofertas económicas de los grupos precalificados, está programada para este hoy a las 13 horas a través del portal oficial CONTRAT.AR.