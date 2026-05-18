Mirá el tiro del final de Ferro: otro bahiense en semifinales de la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

Con un increíble cierre y tras remontar una desventaja de 16 puntos, Ferro (con el bahiense Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga) le ganó de visitante a Regatas Corrientes, 87 a 85 y se metió en semifinales de la Liga Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El verde de Caballito, con una conversión del estadounidense Anthony Peacock, la cual debieron revisar los árbitros, llegó a semis después de siete temporadas y desató la locura, en medio de la desazón generalizada de los correntinos.

El trámite se había presentado sumamente complicado para los visitantes, inclusive, recibiendo un duro golpe anímico con la salida de Alejandro Diez antes del primer tiempo, quien debió ser trasladado a un hospital para recibir puntos, tras un codazo (involuntario) de Fabián Ramírez Barrios.

Jano se le planta a Ramírez Barrios. Atrás, Bettiga.

Así y todo, cuando estaba todo a pedir del local, este equipo que no deja de sorprender, a pesar de cerrar muy mal la penúltima ofensiva, tuvo revancha y pudo ganar.

Restando 11 segundos y dos puntos arriba (85-83) repuso Jano y en un pase largo terminó recuperando Regatas, ofensiva que no alcanzó a definir Taya Gallizi, quien recibió falta (la quinta) de Bettiga.

El interno anotó dos libres y empató en 85. Restaban 4s07/10, nuevamente Jano se hizo cargo de la reposición y Peacock, que había salido de lo más profundo de la banca por la lesión de Ale Diez, se convirtió en héroe.

Primero recibió Lezcano, puso la pelota en el piso y tras tres piques y hacer pasar de largo a Corbalám tomó el tiro, que falló, aunque en lo alto apareció el extranjero, que apenas jugó 6m01, para anotar 2 de los 7 puntos que completó.

En Ferro, el bahiense Jano Martínez sumó 34m48, anotando 9 puntos (2-5 en triples, 1-5 en dobles y 1-1 en libres), más 2 asistencias, 4 recuperos y 4 rebotes.

Mientras que Bettiga sumó 10 puntos y 4 rebotes, en 32m23.

De esta manera, Ferro cruzará de visitante con Gimnansia, al mejor de cinco.

Un mismo idioma

Gimnasia y Esgrima (Comodoro), por su parte, derrotó a Independiente (Oliva), 81 a 71 y se metió por séptima vez en semifinales.

El local tuvo una buena conducción por parte de sus cuatro extranjeros: el chileno Sebastián Carrasco terminó con 11 puntos; el cubano Marcos Chacón aportó 22 puntos y 7 rebotes; el venezolano Anyelo Cisneros cerró con 20 puntos y 12 rebotes, mientars el ecuatoriano Bryan Carabalí sumó 11 unidades, 5 rebotes y 3 asistencias.

En el representante cordobés, no ingresó el bahiense Valentín Duvanced.

La otra serie, que se definió en cancha de San Martín, donde hace las veces de local Regatas mientras reconstruye su estadio, el local

El último

Este martes, Quimsa (con Fausto Ruesga) recibirá a Instituto, desde las 21. El ganador será el último semifinalista y cruzará ante Boca, donde está Lucas Faggiano.