Escándalo en la Conmebol: The New York Times reveló una denuncia millonaria contra Alejandro Domínguez

Un nuevo escándalo sacude al fútbol sudamericano y pone en el centro de la polémica al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, luego de que se diera a conocer un informe publicado por The New York Times, que reveló que altos funcionarios de la FIFA conocían desde hace más de un año una denuncia ética que involucra al dirigente paraguayo y a otro alto funcionario del organismo sudamericano.

Según publica el periódico estadounidense, tres personas con conocimiento directo de la denuncia aseguraron, bajo condición de anonimato, que el caso ya había sido presentado ante el Comité de Ética de la FIFA y que las máximas autoridades del fútbol mundial estaban al tanto de la situación.

La acusación sostiene que Domínguez y otro dirigente de la Conmebol habrían recibido más de cinco millones de dólares provenientes de fondos recuperados por la federación tras los históricos casos de corrupción que golpearon al fútbol internacional en los últimos años.

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El dato genera fuerte impacto debido a que el dirigente paraguayo no solo preside la Conmebol, sino que además ocupa uno de los ocho cargos de vicepresidente dentro de la FIFA, una posición de enorme peso político en la estructura del fútbol mundial.

De acuerdo con el informe, la Conmebol evitó profundizar sobre el tema y respondió ante las consultas de The New York Times que desconocía la existencia de una denuncia ética contra su presidente. Desde la FIFA, en tanto, no hubo respuestas a los reiterados pedidos de comentarios realizados por el medio estadounidense.

Alejandro Domínguez tampoco respondió a las consultas periodísticas vinculadas a las acusaciones que el diario americano asegura que le realizó.

La publicación vuelve a poner bajo la lupa a las estructuras dirigenciales del fútbol sudamericano, marcadas durante la última década por investigaciones judiciales, escándalos de sobornos y causas vinculadas a corrupción dentro de organismos deportivos internacionales.