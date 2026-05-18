Atrapado luego de robar tres champús en una farmacia del centro

Un hombre fue capturado esta tarde en el macrocentro bahiense luego de que robara en una farmacia del sector.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 19.30, en Estomba al 400.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a Eduardo Paz, de 42 años, quien momentos antes había robado tres champús de una farmacia ubicada en Roca al 100 y se había dado a la fuga.

Tras un operativo en las inmediaciones, personal policial logró interceptarlo y proceder a su aprehensión, recuperándose la totalidad de los productos sustraídos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es hurto.