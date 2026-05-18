ABSA realizará trabajos programados sobre el acueducto Brandsen

ABSA informa que el próximo miércoles 20 se llevarán adelante tareas sobre calle Undiano, entre Berutti y Brown, como parte de la obra de envainado del Acueducto Brandsen que se ejecuta en ese sector de Bahía Blanca.

Para realizar los trabajos previstos por la empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), será necesario afectar el suministro de agua a partir de las 23 de este martes 19, ocasionando falta de agua a las personas usuarias de calle Undiano entre Brown y Chile; y baja presión en el cuadrante delimitado por las calles Donado, Chile, Pedro Pico y Brown.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de esos sectores, realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

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Se recuerda que esta obra prevé la rehabilitación de este importante Acueducto de 820 milímetros de diámetro para recuperar su operatividad plena y mejorar el servicio de agua a miles de vecinos.