El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 19 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 19 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco, templándose, con viento leve del sudoeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, a su vez, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 10 grados.