El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 19 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco, templándose, con viento leve del sudoeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, a su vez, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 10 grados.

