Cortes de calle y cambios de recorridos de colectivos en el centro bahiense

Los vehículos que circulen por ciertas zonas de Bahía Blanca deberán hacer un cambio en sus recorridos debido a trabajos de mantenimiento programados por la autoridad municipal.

Asimismo también habrá cambio de recorrido en diferentes líneas de colectivo.

A continuación, se presentan los cortes de calles que afectarán a diferentes zonas.

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🗓️ Martes 19:

Reencarpetado y reasfaltado en calle Sarmiento. Se dividirá en dos etapas:

⚠️ De 8 a 12 hs, primer tramo cruce de Sarmiento y Corrientes, cortes en:

*Sarmiento y Urquiza.

*Rodríguez y Florencio Sánchez.

*Corrientes e Yrigoyen.

⚠️ De 12 a 18 hs, segundo tramo, cortes en:

*Sarmiento y 12 de Octubre.

*Rodríguez y Granaderos.

*12 de Octubre y Pasaje Tres Arroyos.

🚍 Por estos trabajos, la línea 519A cumplirá el tramo Patagonia Norte-Don Ramiro por Napostá, Belgrano, Alvarado, Sarmiento y recorrido usual.

🚧 Por 24 hs: intersección de calles Coronel Vidal y Río Negro, y en Jorge Moore y Neuquén (por reencarpetado asfáltico). 🚌 La línea 504 circula por Ruta 3; sin ingresar a Villa Delfina.