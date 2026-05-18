Cortes de calle y cambios de recorridos de colectivos en el centro bahiense
Por trabajos de reencarpetado y reasfaltado.
Los vehículos que circulen por ciertas zonas de Bahía Blanca deberán hacer un cambio en sus recorridos debido a trabajos de mantenimiento programados por la autoridad municipal.
Asimismo también habrá cambio de recorrido en diferentes líneas de colectivo.
A continuación, se presentan los cortes de calles que afectarán a diferentes zonas.
🗓️ Martes 19:
Reencarpetado y reasfaltado en calle Sarmiento. Se dividirá en dos etapas:
⚠️ De 8 a 12 hs, primer tramo cruce de Sarmiento y Corrientes, cortes en:
*Sarmiento y Urquiza.
*Rodríguez y Florencio Sánchez.
*Corrientes e Yrigoyen.
⚠️ De 12 a 18 hs, segundo tramo, cortes en:
*Sarmiento y 12 de Octubre.
*Rodríguez y Granaderos.
*12 de Octubre y Pasaje Tres Arroyos.
🚍 Por estos trabajos, la línea 519A cumplirá el tramo Patagonia Norte-Don Ramiro por Napostá, Belgrano, Alvarado, Sarmiento y recorrido usual.
🚧 Por 24 hs: intersección de calles Coronel Vidal y Río Negro, y en Jorge Moore y Neuquén (por reencarpetado asfáltico). 🚌 La línea 504 circula por Ruta 3; sin ingresar a Villa Delfina.