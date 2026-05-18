Olimpo nunca perdió ante Santamarina en Tandil, aunque ganó una vez y fue hace 46 años

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

De por sí el historial es raro. O al menos curioso en alguna de sus partes. Desde 1980 en adelante, Santamarina y Olimpo se enfrentaron en 14 oportunidades: fueron 4 partidos por torneos Regionales, uno por B Nacional y 9 correspondientes al Federal A.

El aurinegro de Bahía se impuso en 4 de esos encuentros, 2 fueron para el tandilense y se registraron 8 empates.

Lo curioso es que cinco de esas igualdades fueron en la ciudad serrana, donde el olimpiense no perdió y ganó solo una vez en 6 visitas.

Después del 2-1 registrado el 11 de mayo de 1980 (goles de Horacio Bernabé García y Ricardo Daniel Florit), por la segunda fase del Regional, Olimpo hilvanó todos empates tras el reencuentro de ambos en esta categoría en la que todavía permanecen: 0-0 y 1-1 en 2023, 0-0 en 2024, 1-1 en 2025 y 0-0 ayer por la fecha 9 de la Zona D.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En aquel cotejo de hace 46 años, el árbitro fue Aníbal Hay y Olimpo terminó con 9 por las expulsiones de Abel Aletto y Manuel Cheiles, a los 13 y 35 minutos del segundo tiempo.

“Sufrimos un montón, nos metimos atrás para aguantar, pero teníamos un equipazo. Lamentablemente no llegamos a clasificar al Nacional, aunque el club se empezaba a hacer fuerte a otros niveles, tal como aconteció a fines de la década del 80 y principios de los 90”, recordó el “Chacarero” García.

Aquel día, el 4-3-3 de Olimpo fue: Esteban Fernández; Alfredo Maldonado (41m. Guillermo Orpianesi), Hugo Vicente, Florit, Juan Khun; Luis Díaz, Marcelo Portela, Alfredo De la Canal; Aletto, Horació García (69m. Mario Rachi) y Cheiles. DT: Héctor Persevalli