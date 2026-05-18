Zabala: "Acá no importa cómo empieza, sino cómo termina"

El mediocampista correntino Héctor Zabala llegó a Huracán de Ingeniero White para reemplazar a José Parra, uno de los mejores jugadores del Globo campeón en la temporada 2025, y de a poco se fue ganando un lugar preponderante en el equipo. De menor a mayor como su elenco, el volante fue vital en el éxito ante Libertad 3 a 1 que le dio al conjunto del Bule más aire en la cima del certamen Apertura, en la máxima división del fútbol doméstico.

"Después de la derrota contra Libertad estuve hasta las 5 de la mañana sin poder dormir y estaba esperando esta revancha. Y acá no importa como empieza, sino cómo termina", sostuvo Héctor en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

Zabala habló de los objetivos que tiene Huracán, de la convivencia con el arquero Hernán Herrera y el chileno Johan Munives y del nivel del fútbol local.

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