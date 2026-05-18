Ruta 3: el intendente de Monte Hermoso, a favor de la concesión a un privado

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz (Unión por la Patria), respaldó esta tarde la concesión de la ruta nacional 3 y pidió avanzar hacia una autovía.

En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se transmite por LU2 y La Nueva Play., el jefe comunal se mostró a favor del anuncio realizado días atrás por el gobierno nacional de concesión de esa carretera que conecta con la ruta provincial 78, de acceso a la localidad balnearia.

En rigor, el proyecto de La Libertad Avanza no prevé una autovía (es decir, doble vía de circulación para ambos sentidos) sino lo que se denomina "ruta segura", un ensanche de banquina que permite eventualmente el paso de un vehículo en caso de emergencia. Asimismo, la empresa que se haga cargo deberá optimizar la actual cinta asfáltica.

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“Estoy a favor de la privatización y se debería hacer una autovía. Para eso, la ruta segura sería un buen primer paso. No podemos viajar más en un ida y vuelta con semejante tránsito por una sola vía”, afirmó Arranz.

El intendente minimizó el impacto del costo estimado del peaje que cobraría la empresa concesionaria, el cual se estima en torno a los 1.000 pesos más IVA a valores actuales. Señaló que la cifra resulta indiscutible frente a los constantes aumentos que viene registrando el valor de los combustibles y el beneficio que representará viajar con mayor seguridad.

Además, consideró que la infraestructura vial de la región se encuentra actualmente en uno de sus peores momentos debido al abandono de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.

Para el mandatario montehermoseño, "la situación del corredor requiere una solución urgente tras años de falta de planificación y un deficiente mantenimiento que, en el último tiempo, impidió incluso el corte de pasto en las banquinas".

Frente al esquema de ruta segura proyectado, Arranz planteó que se trata de un puntapié inicial valioso, aunque el objetivo de fondo debe ser la transformación de la ruta en una autovía que resuelva de manera definitiva el intenso flujo de tránsito que se registra por esa carretera que une el centro con el sur del país.

Tras el temporal

Al mismo tiempo, Arranz brindó un panorama sobre los trabajos de reconstrucción que lleva adelante el municipio tras el violento temporal que azotó a la localidad costera.

"Alejandro Dichiara nos mandó algunos fondos y con eso estamos haciéndole frente a lo más urgente y esperando la conexión de Axel Kicillof y Diego Santilli, para trasladarles todo el destre que teníamos en el frente costero", sostuvo.

Hoy la reconstrucción costera integral demandará un movimiento de suelo incalculable, estimado inicialmente en unos 20.000 metros cúbicos de arena para recuperar el talud natural desaparecido.

Las tareas de recuperación obligarán al municipio a reformular parte de la infraestructura de la playa de cara a la próxima temporada de verano, adaptándose a la tendencia del mar de registrar sudestadas más altas y frecuentes.

"Teníamos un talud de arena que fue intervenido con el paso del tiempo y desapareció totalmente", explicó Arranz.

Además, comentó que entre las principales modificaciones, prevén reemplazar los antiguos mangrullos fijos de los guardavidas, destruidos por el oleaje, por unidades plásticas modulares que puedan ser desarmadas y retiradas al finalizar la temporada estival, al tiempo que se trabaja contrarreloj en la reconstrucción de las bajadas de madera para asegurar el acceso de los turistas a la playa.