Martín Fierro: el bahiense Rada Aristarán se quedó con la estatuilla en Labor Humorística

La televisión abierta ya vive una nueva entrega de los premios Martín Fierro. Como cada año, APTRA distingue a las figuras, programas y producciones más destacadas de la temporada pasada. La gala reúne a actores, conductores, periodistas y referentes del espectáculo. El lugar elegido para la celebración es el hotel Hilton de Buenos Aires.

En esta oportunidad, una de las estatuillas recayó en un bahiense, ya que Agustín "Rada" Aristarán se quedó con el premio a Labor Humorística.

Además, Verónica Lozano, también de nuestra zona, ganó el premio correspondiente a mejor Magazine, con Cortá por Lozano.

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Al igual que el año pasado, la conducción está a cargo de Santiago del Moro, quien será el encargado de llevar adelante la premiación.

Eltrece se posiciona como el segundo canal con mayor cantidad de nominaciones, con 34 postulaciones, solo superado por Telefe, que lidera la lista con 39 candidaturas en las distintas categorías.

Los ganadores de los “Martín Fierro 2026″

Labor conducción femenina

Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadora

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Labor humorística

Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece) - Ganador

Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (eltrece)

Laila Roth, Otro día perdido (eltrece)

Darío Lopilato, Viralizados (América)

Autor/Guionista:

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece) - Ganadores

Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Director no ficción

Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece) - Ganador

Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor periodística masculina

Nelson Castro, Telenoche (eltrece)

Rolando Graña, América Noticias (América) - Ganador

Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Reality

Cuestión de peso (eltrece)

MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador

Gran Hermano (Telefe)

Interés general

Almorzando con Juana (eltrece)

El Diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (El Nueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América) - Ganador

Lape Club Social Informativo (América)

Magazine

Qué te pasa (Net TV)

Nara que ver (El Nueve)

Cortá por Lozano (Telefe) - Ganador

Con Carmen (El Nueve)

A la Barbarossa (Telefe)



Mejor actriz

Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece) - Ganadora

Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (eltrece)

Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gastronomía

Ariel en su Salsa (Telefe) - Ganador

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué Mañana! (El Nueve)

Mejor actor

César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador

Viajes / Turismo:

Resto del Mundo (eltrece)

Iván de viaje (Telefe)

Por el Mundo (Telefe) - Ganador

Musical

Hay música siempre (TV Pública)

La Peña de Morfi – (Telefe) - Ganador

Pasión de Sábado – (América)

Planeta Nueve – (El Nueve)

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)

Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) - Ganadora

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Big Show

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro Día Perdido (eltrece) - Ganador

Cultural Educativo

Argentina de película (América)

Ser Humano (América)

Tierras -(Telefe) - Ganador

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) - Ganador

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Noticiero diurno

Arriba Argentinos (eltrece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve) - Ganador

Deportivo

Carburando (eltrece)

ACTC Media (TVP) - Ganador

Knockout 9 (El Nueve)

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadores

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Cronista / Movilero

Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)

Alejandro Guatti, Intrusos (América) - Ganador

Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Director

Gustavo Hernández, La voz ausente (eltrece)

Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador



Humorístico / de actualidad:

La noche perfecta (eltrece)

Las chicas de la culpa (eltrece)

Polémica en el bar (América) - Ganador

Noticiero nocturno

Telenoche (eltrece)

Telefe Noticias (Telefe) - Ganador

América Noticias (América)

Labor en conducción masculina

Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece) - Ganador

Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe) (con información de TN)



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