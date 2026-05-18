Martín Fierro: el bahiense Rada Aristarán se quedó con la estatuilla en Labor Humorística
Además, Verónica Lozano ganó otra por su programa Cortá por Lozano.
La televisión abierta ya vive una nueva entrega de los premios Martín Fierro. Como cada año, APTRA distingue a las figuras, programas y producciones más destacadas de la temporada pasada. La gala reúne a actores, conductores, periodistas y referentes del espectáculo. El lugar elegido para la celebración es el hotel Hilton de Buenos Aires.
En esta oportunidad, una de las estatuillas recayó en un bahiense, ya que Agustín "Rada" Aristarán se quedó con el premio a Labor Humorística.
Además, Verónica Lozano, también de nuestra zona, ganó el premio correspondiente a mejor Magazine, con Cortá por Lozano.
Al igual que el año pasado, la conducción está a cargo de Santiago del Moro, quien será el encargado de llevar adelante la premiación.
Eltrece se posiciona como el segundo canal con mayor cantidad de nominaciones, con 34 postulaciones, solo superado por Telefe, que lidera la lista con 39 candidaturas en las distintas categorías.
Los ganadores de los “Martín Fierro 2026″
Labor conducción femenina
- Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)
- Pamela David, por Desayuno Americano (América)
- Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
- Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadora
- Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
- Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)
Labor humorística
- Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
- Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (eltrece)
- Laila Roth, Otro día perdido (eltrece)
- Darío Lopilato, Viralizados (América)
Autor/Guionista:
- Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece) - Ganadores
- Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
- Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Director no ficción
- Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
- Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
- Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor periodística masculina
- Nelson Castro, Telenoche (eltrece)
- Rolando Graña, América Noticias (América) - Ganador
- Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
- Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)
Reality
- Cuestión de peso (eltrece)
- MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
- Gran Hermano (Telefe)
Interés general
- Almorzando con Juana (eltrece)
- El Diario de Mariana (América)
- Los profesionales de siempre (El Nueve)
- Sálvese quien pueda (América)
- LAM (América) - Ganador
- Lape Club Social Informativo (América)
Magazine
- Qué te pasa (Net TV)
- Nara que ver (El Nueve)
- Cortá por Lozano (Telefe) - Ganador
- Con Carmen (El Nueve)
- A la Barbarossa (Telefe)
Mejor actriz
- Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece) - Ganadora
- Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)
- Jazmín Stuart, por La voz ausente (eltrece)
- Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)
Gastronomía
- Ariel en su Salsa (Telefe) - Ganador
- Escuela de cocina (El Nueve)
- Qué Mañana! (El Nueve)
Mejor actor
- César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)
- Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)
- Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)
- Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador
Viajes / Turismo:
- Resto del Mundo (eltrece)
- Iván de viaje (Telefe)
- Por el Mundo (Telefe) - Ganador
Musical
- Hay música siempre (TV Pública)
- La Peña de Morfi – (Telefe) - Ganador
- Pasión de Sábado – (América)
- Planeta Nueve – (El Nueve)
Panelista Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)
- Natalie Weber – Pasó en América (América)
- Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) - Ganadora
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Big Show
- La Voz Argentina (Telefe)
- Medianoche con Jey (El Nueve)
- Otro Día Perdido (eltrece) - Ganador
Cultural Educativo
- Argentina de película (América)
- Ser Humano (América)
- Tierras -(Telefe) - Ganador
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) - Ganador
- Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
- Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois
- ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos (eltrece)
- El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Telenueve al Mediodía (El Nueve) - Ganador
Deportivo
- Carburando (eltrece)
- ACTC Media (TVP) - Ganador
- Knockout 9 (El Nueve)
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadores
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Cronista / Movilero
- Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)
- Alejandro Guatti, Intrusos (América) - Ganador
- Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)
Director
- Gustavo Hernández, La voz ausente (eltrece)
- Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)
- Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador
Humorístico / de actualidad:
- La noche perfecta (eltrece)
- Las chicas de la culpa (eltrece)
- Polémica en el bar (América) - Ganador
Noticiero nocturno
- Telenoche (eltrece)
- Telefe Noticias (Telefe) - Ganador
- América Noticias (América)
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)
- Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece) - Ganador
- Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)
- Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe) (con información de TN)
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