Javier Milei disertará en el Malba sobre economía y empleo

En el marco de una agenda volcada a la defensa de su gestión económica, el presidente Javier Milei realizará una nueva disertación este martes. El escenario que seleccionó para explicar el rumbo de la economía y el empleo será el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

En dicho lugar, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3415 de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado será uno de los oradores de la exposición "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo".

La presentación en el Malba constituye la segunda actividad pública en formato de exposición que realiza el economista en lo que va de la semana, luego de haber brindado una “clase magistral” el lunes ante estudiantes y académicos en una universidad privada (la Universidad de San Andrés). Para la jornada de este martes, se prevé un encuentro de carácter cerrado y especializado, coorganizado junto a la Bolsa de Valores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fuentes oficiales descartaron que Milei esté acompañado por su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Durante su intervención, se espera que el mandatario realice un exhaustivo repaso del modelo económico que aplica desde su asunción en diciembre de 2023.

El eje de su discurso estará puesto en detallar su mirada sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas y sus expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional. (NA)