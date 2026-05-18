Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia de EE.UU.

Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario argentino que quedó en el ojo público por prestar aviones para la campaña de José Luis Espert, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Lo hizo a cambio de que se desestime la acusación de narcotráfico, que era la más grave y la que más ruido generó en la política argentina.

El documento, al que accedió la prensa, fue presentado el 13 de mayo en la Corte del Distrito Este de Texas. Ahora, el juez deberá analizar el acuerdo y dictar sentencia en las próximas semanas. El giro de Machado es total: hasta hace poco, se había declarado “no culpable” y buscaba un juicio oral con jurado.

Machado fue extraditado desde la Argentina y está detenido en un penal de Oklahoma desde hace seis meses. Su vínculo con la política local quedó expuesto cuando se supo que había prestado aviones para la campaña de José Luis Espert, que luego renunció a su candidatura tras el escándalo.

El domingo, el presidente Javier Milei salió a defender a Espert en redes sociales, pero evitó referirse a la admisión de culpa de Machado por lavado y fraude. “A José Luis Espert le destruyeron su reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, tuiteó el mandatario. Y agregó: “Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milei celebró que “la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”. Sin embargo, el Presidente omitió que Machado reconoció ser culpable de otros delitos graves.

Cómo funcionaba la estafa: aviones “invendibles” y maniobras millonarias

El documento judicial, firmado por Machado y su abogada Jamie Solano, detalla que el empresario “está cambiando su declaración a culpable”. Admite que conspiró para cometer fraude electrónico: “Machado combinó, conspiró, se confederó y acordó transmitir y hacer que se transmitiera por medios de comunicación por cable en el comercio interestatal y extranjero con el propósito de ejecutar un plan y engañar para defraudar y para obtener dinero y propiedades mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas”.

La maniobra era sofisticada: junto a otros acusados, Machado montó una estafa con la venta de aeronaves “invendibles” a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por él en Florida. Captaban depósitos de inversores para comprar aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada de China, y que no estaban a la venta.

En uno de los casos, Machado reconoció: “El avión era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicado en China”. A pesar de eso, utilizó los fondos para otros fines.

“Machado, junto con otros co-conspiradores, participó en un esquema para defraudar a compradores e instituciones financieras mediante falsas representaciones relacionadas con la venta de aeronaves comerciales”, afirma el expediente. Y agrega: “Machado sabía que los fondos obtenidos a través de estas transacciones provenían de actividades fraudulentas y, aun así, participó en transferencias financieras internacionales y domésticas para promover el esquema”.

Qué delitos admitió y qué pena podría recibir

El acuerdo presentado por Machado deja de lado las acusaciones por narcotráfico de cocaína que figuraban en la acusación inicial. Sin embargo, los cargos que asumió —conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude— pueden llegar a 20 años de prisión, además de multas y decomiso de bienes.

La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión, pero en su caso fue por los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.

La defensa de Machado busca que se le compute el tiempo que ya estuvo en prisión (seis meses en EE.UU. y cuatro años de domiciliaria en Viedma), lo que podría reducir la pena si el juez acepta el acuerdo y deja afuera el cargo de narcotráfico. (con información de TN)