Comercial va en busca de la "punta alta" y hay un adelanto en Bahía por la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Dos partidos se disputarán esta noche, uno postergado y otro adelantado, correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Ateneo y Comercial jugarán en el Luis Polizzi de Punta Alta, desde las 21, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Leonardo Bressan.

Este juego quedó pendiente -a pedido del local, por un viaje del DT-, de la octava fecha.

El portuario viaja con la ilusión de meterse en el lote de punteros que hoy tiene a 9 de Julio, Altense, San Lorenzo y Sportivo, todos con siete victorias y dos derrotas.

Comercial venía de ganar cinco partidos en fila y el último viernes cedió como visitante ante Sportivo, 66 a 59.

Para esta noche continúa sin Federico Lambrecht (lesionado en un hombro) y Manuel Maina continúa con algunas molestias (aductor).

Ateneo, por su parte, acumula cuatro derrotas consecutivas y está en una situación incómoda en función de las expectativas.

Para hoy, Alexis Amarfil cuenta con equipo completo.

En el Ardubilio Severini

También esta noche jugarán Argentino-El Nacional, en Holdich 350.

Este partido es adelantado de la décima fecha, desde las 21, arbitraje de Sam Inglera, Marcelo Gordillo y Joel Schernenco.

El cambio fue a pedido del local, por un viaje de su entrenador, Andrés Iannamico.

Los dos planteles están completos para hoy.

Argentino le ganó en su última presentación a La Falda (83-73) y previamente había perdido ante Velocidad (85-76) por primera vez como local, coincidentemente en la fecha que pudo jugar en su propio escenario, donde hoy intentará tomarse revancha.

El Nacional, por su parte, continúa con el intercalado de triunfos y derrotas desde la quinta fecha inclusive: perdió con Altense (73-70), superó a Espora (83-76), cayó ante 9 de Julio (82-60), derrotó a Bahía Basket (62-61) y cedió ante San Lorenzo (74-66).

La fecha se completará el viernes, con Sportivo-9 de Julio, San Lorenzo-Altense, Comercial-Velocidad, Ateneo-La Falda y Bahía Basket-Espora.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 16 puntos (7-2)

1º) Altense, 16 (7-2)

1º) San Lorenzo, 16 (7-2)

1º) Sportivo, 16 (7-2)

5º) Comercial, 14 (6-2) (*)

5º) Velocidad, 14 (5-4)

7º) Argentino, 13 (4-5)

8º) El Nacional, 12 (3-6)

9º) Ateneo, 11 (3-5) (*)

9º) La Falda, 11 (2-7)

11º) Espora, 10 (1-8)

11º) Bahía Basket, 10 (1-8)

(*) Tienen un partido menos.