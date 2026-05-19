Bahiense del Norte pretende consolidar la ventaja ante 9 de Julio
Se disputa la séptima fecha de la LBB Oro Femenina.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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El puntero Bahiense del Norte tiene una parada complicada ante 9 de Julio, por la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".
El partido en el Manu Ginóbili comenzará a las 21, con arbitraje de Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.
En la primera rueda, el tricolor se impuso 67 a 52, por lo tanto, la visita tendrá que apuntarle, más allá de buscar la victoria, a superar esa diferencia considerando un posible empate en las posiciones.
Respecto de los planteles, las locales están completas y las visitantes no tienen a Ileana Corvalán (tobillo).
El otro encuentro de la jornada lo protagonizarán en el Eladio Santos, el local Sportivo Bahiense y Estudiantes, contralor de Camila Robles y Jerónimo Javier Ocampo.
En el partido que disputaron en el Casanova, la victoria fue para el albo, 55 a 43.
Las tricolores continúan sin Paulina Lazar (rodilla) y Renata Boccatonda se sumará cuando finalice un examen universitario.
Mientras que en la visita, Sofía Trellini sufrió un golpe en la muñeca derecha durante el último partido y aún no se recuperó.
Libre tendrá Villa Mitre.
Posiciones
1º) Bahiense, 9 puntos (4-1)
2º) Villa Mitre, 8 (3-2)
3º) 9 de Julio, 7 (3-1)
3º) Estudiantes, 7 (2-3)
5º) Sportivo, 5 (0-5)