Inspeccionarán la casa de la abuela Catalina y el naranjal donde desapareció Loan

Una inspección ocular se llevará a cabo este martes en el naranjal donde fue visto por última vez Loan Danilo Peña, la casa de su abuela Catalina y el hotel donde permanecieron alojados sus primos, en el marco de la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

Fuentes judiciales explicaron que se trata de una reconstrucción parcial del hecho ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, situado en la localidad correntina de 9 de Julio, y que "permitirá adquirir un conocimiento directo del lugar" al Tribunal Federal provincial.

A su vez, "aportará una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso".

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Otra de las escenas que se analizará es la zona donde se halló el botín del niño, presuntamente “plantado” por el ex comisario Walter Maciel, quien encabezó desde un principio la búsqueda, y el Hotel Despertar del Iberá.

Los jueces que asumirán el debate desde el 16 de junio son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Mientras que en el segundo grupo están imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (NA)