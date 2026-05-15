Inflación vs. salarios: por qué el consumo interno se debilita, según datos oficiales

La debilidad del consumo interno se explica en buena medida por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lo cual queda certificado al comparar índices oficiales de la inflación y evolución de las remuneraciones.

Según el INDEC la inflación de marzo fue de 3,4%, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que publica el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo registró un crecimiento de 2,4%.

Cuando se observa el trimestre la tendencia es la misma. La inflación acumulada a marzo fue de 9,4%, mientras que la evolución de los salarios fue de 8,6%.

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Esto demuestra que los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Además como el “sueldo disponible” luego del pago de obligaciones básicas también se redujo, la capacidad de comprar bienes se deterioró y afecta a comercio e industrias.

El Gobierno señala que el RIPTE no es un buen indicador de la evolución de los salarios por su conformación, no obstante ello, para elaborarlo se toman una serie de factores que dan una idea de valores que sirven para marcar la tendencia.



El RIPTE tiene estas características