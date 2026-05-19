Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

El país.

El Gobierno designó al nuevo secretario de Culto y Civilización: quién es

Se trata de Agustín Ezequiel Caulo, quien ocupaba el cargo de subsecretario y se le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Agustín Ezequiel Caulo

El Gobierno designó a Agustín Ezequiel Caulo en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Según el informe publicado este martes en el Boletín Oficial, previamente, se le aceptó a Caulo "la renuncia al cargo de subsecretario de Culto de la secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".

Noticias Relacionadas

Posteriormente, se indicó: "Desígnase en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Agustín Ezequiel Caulo".

En tanto, se añadió: "Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Agustín Ezequiel Caulo al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Secretario de Culto y Civilización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto". (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Básquetbol.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE