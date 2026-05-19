Víctor Wembanyama, la estrella de la NBA, tuvo brillo propio en el juego 1 de las finales del Oeste

Imparable. Victor Wembanyama, principal responsable del triunfo de los Spurs. Foto: NBA.

Con un partidazo que necesitó de dos tiempos suplementarios y una actuación superlativa de Víctor Wembanyama, esta madrugada los Spurs le ganaron a Oklahoma City 122 a 115, en el inicio de la final -al mejor de siete- del Oeste de la NBA.

El francés convirtió 41 puntos (1-2 en triples, 13-23 en dobles y 12-13 en libres), bajó 24 rebotes, metió 3 tapas y dio 3 asistencias, dando el presente en momentos clave del juego.

A todo esto hay que sumarle un triple desde aproximadamente nueve metros para forzar el segundo suplementario.

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Su protagonismo lo terminó de convertir en una súper estrella de la NBA.

Otro que jugó a gran nivel fue Dylan Harper, de apenas 20 años, quien ingresó en reemplazo del lesionado De'Aaron Fox (esguince de tobillo), convirtiendo 24 puntos, además de sumar 11 rebotes, 6 asistencias y 7 recuperos.

El segundo partido será mañana el miércoles, nuevamente con los Spurs de visitantes, desde las 21.

Hoy en el Este

Hoy martes comenzará la final del Este, a las 21, entre los Knicks y Cleveland.