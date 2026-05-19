Se cumplen 5 años del caso García Gurrea: "Mucha gente sabe lo que pasó"

El 19 de abril pasado, al cumplirse 59 meses de la desaparición de Gabriel García Gurrea (46), su madre, Cristina García, lo recordó en las redes sociales.

"El 19 de mayo se cumplen 5 años de tu desaparición, hijo querido, y no hay nadie que dé una información para que te encontremos Gabriel García Gurrea, hay mucha gente que sabe lo que paso pero no dice nada. Les pido que por favor que puedan aportar algún dato para que se pueda esclarecer tanto misterio y los culpables vayan presos. Te amo hijo mío...".

A "Tibu" -como conocían a Gabriel- se lo tragó la tierra, tanto como a las certezas sobre su paradero. Un misterio que parece tener destino de oscuridad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hombre fue visto por última vez la noche del 19 de mayo de 2021, cuando tras una presunta discusión con su pareja, Pamela Antúnez, se retiró de un departamento de la calle General Paz. Desde ese momento no se supo nada más sobre él.

Hubo pericias, allanamientos, rastrillajes en Bahía y campos de la zona y declaraciones testimoniales, pero no se avanzó en la reconstrucción de sus últimos pasos.

Las sospechas y los indicios sobre un sector de su entorno nunca se tradujeron en pruebas concretas.

En causas conexas, tanto Antúnez como Marcelo Campetella, vecino de la pareja y supuesto amante de la mujer, fueron absueltos por el delito de falso testimonio.

Tanto Cristina como Juan, padre de Gabriel, realizaron innumerables manifestaciones públicas en reclamo de justicia, pero las exigencias no surtieron efecto.

Se fue sin el celular

A los investigadores siempre les llamó la atención que Gabriel se haya ido del departamento sin su celular, pero también es cierto que si al hombre lo hubieran "desaparecido", no tendría sentido haberse quedado con el teléfono, cuando pasaron varios días hasta que intervino la Policía.

Otro dato sospechoso es que el GPS del celular de Pamela se apagó a las 18.45 del 19 de mayo (día de la desaparición), cuando estaba en una vivienda de Grünbein (allanada más de una vez) y se volvió a activar recién al otro día, a media mañana, en el mismo lugar.

Prácticamente a la misma hora del día 19 se determinó que Gabriel viajaba en un colectivo de la línea 319, desde Punta Alta hasta Bahía. A esa hora, el micro hacía el recorrido por la calle Rafael Obligado.

Los investigadores se preguntan si Gabriel pudo haber bajado en Grünbein en vez de llegar hasta su domicilio en el centro.

Pamela declaró que esa tarde/noche ambos discutieron en el departamento y que él luego se fue.

Un compañero de trabajo de "Tibu" declaró que la tarde del 19 de mayo de 2021 Gabriel se retiró de la verdulería en Punta Alta donde era empleado, con la idea que iba a tener una "nochecita complicada".

Esa frase se la repitió a su colega antes de verlo por última vez y luego de hacerle alusión a algunos mensajes de WhatsApp que había intercambiado por la tarde con Antúnez.

La mujer le habría informado a Gabriel que tenía pensado ir a una concesionaria Ford para que le tasaran su camioneta Ford EcoSport Titanium, con el fin de venderla y comprar los pasajes para viajar a España.

La idea del viaje de ambos para instalarse en Europa fue motivo de más de una discusión fuerte en la pareja.

Está documentado con la declaración de excompañeros de García Gurrea en el mercado de frutas que, a principios de 2020, ella lo rasguñó y le habría roto el pasaporte porque aparentemente él no quería irse en pareja sino solo.

Sin avances por acá, en 2023 la causa judicial fue cargada por una unidad especializada de la Capital Federal en el sistema de identificación Nombrar, de alcance nacional.

Ese mecanismo consiste en una base de datos unificada para el registro y procesamiento de información de personas fallecidas sin identificar o con paradero desconocido, a fin de entrecruzar patrones de interés para la investigación y detectar coincidencias para la identificación de individuos.